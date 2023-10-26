Російські алмази таки заборонять
Країни G7 повідомили, що готові заборонити російські алмази вже зараз. Про своє рішення вони повинні оголосити до кінця жовтня.
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Як повідомив один з європейських дипломатів, тепер потрібне лише благословення G7, аби додати заборону російських алмазів до 12-го пакета санкцій. Інше джерело розповіло, що це має стати найбільш потужним ударом зі всього наступного санкційного пакета.
Канада та члени G7 співпрацюють з представниками промисловості та уряду щодо пропозицій, спрямованих на вирішення питань, пов’язаних із відстеженням та правозастосуванням,
– розповіли канадські представники.
Раніше очікували, що G7 спочатку розгляне 4 можливі варіанти заборони російських алмазів. Самі обмеження планували вводити лише з 1 січня. Зокрема, щоб знайти рішення щодо відстеження алмазів з Росії, аби окупанти не могли використовувати треті країни для експорту цінних каменів.