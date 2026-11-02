"Галя Балувана" запускає нову франшизу з уже готовими стравами

Мережа "Галя Балувана", яка налічує 1 085 точок в Україні, розвиває новий формат закладів із готовими стравами. Перший гастропростір відкрили в Луцьку у вересні, а його запуск обійшовся приблизно у 100 000 – 120 000 доларів.

Який новий формат запускає "Галя Балувана"

Новий проєкт від "Галі Балуваної" має назву "Добре, що є Галя". Це гастропростір, де покупці можуть придбати готові страви, випічку та салати, а основою асортименту залишаються заморожені напівфабрикати мережі, розповіла керівниця мережі Алла Теліга, пише LIGA.net.

Ідея виникла з огляду на зміну потреб клієнтів під час війни, адже через відключення електроенергії люди частіше шукали готову їжу, яку не потрібно довго готувати вдома. Ціни в новому форматі, за словами Теліги, будуть порівнянними з цінами на готові страви в кулінарних відділах супермаркетів.

Компанія вже протестувала бізнес-модель і завершує фінансові розрахунки. Водночас продавати франшизу всім охочим поки не планують, гастропросторів буде значно менше, ніж звичайних магазинів:

У Луцьку, за оцінкою компанії, може працювати близько чотирьох таких закладів.

У Києві франшизу отримають не всі з майже 40 партнерів мережі, а лише ті, хто має достатні виробничі потужності та відповідає вимогам до якості.

"Ціберек": скільки коштує інша франшиза мережі

Ще один формат мережі – "Ціберек" – пропонують партнерам із весни 2026 року. Наразі працюють два заклади: у Луцьку та Хмельницькому.

Нових точок за франшизою поки не відкрили, оскільки компанія продовжує обговорювати умови співпраці з потенційними партнерами. Фінансові умови цього формату вже відомі:

Вартість франшизи – 15 000 доларів. Загальні інвестиції у запуск – від 60 000 доларів.

Хто власник мережі "Галя Балувана"

У квітні 2025 року змінився склад співвласників мережі "Галя Балувана". До бізнесу приєдналися підприємець Сергій Сподін і юрист Юрій Кушнір, а Алла Теліга зберегла статус мажоритарної власниці та керівниці операційної діяльності.

Угоду завершили 11 квітня 2025 року. За словами Теліги, колишньому співзасновнику виплатили всі кошти, передбачені домовленістю.

Теліга також пояснювала, що протягом попередніх двох років партнерам було складно узгоджувати стратегічні рішення та спільне бачення розвитку мережі.



