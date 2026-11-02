"Галя Балувана" запускает новую франшизу с готовыми блюдами

Adv

Какой новый формат запускает "Галя Балувана"

Новый проект от "Гали Балуваной" называется "Хорошо, что есть Галя". Это гастропространство, где покупатели могут приобрести готовые блюда, выпечку и салаты, а основой ассортимента остаются замороженные полуфабрикаты сети, рассказала руководительница сети Алла Телига, пишет LIGA.net.

Идея возникла в связи с изменением потребностей клиентов во время войны, ведь из-за отключений электроэнергии люди чаще искали готовую еду, которую не нужно долго готовить дома. Цены в новом формате, по словам Телиги, будут сопоставимы с ценами на готовые блюда в кулинарных отделах супермаркетов.

Компания уже протестировала бизнес-модель и завершает финансовые расчеты. В то же время продавать франшизу всем желающим пока не планируют, гастропространств будет значительно меньше, чем обычных магазинов:

В Луцке, по оценке компании, может работать около четырех таких заведений.

В Киеве франшизу получат не все из почти 40 партнеров сети, а только те, кто обладает достаточными производственными мощностями и соответствует требованиям к качеству.

"Циберек": сколько стоит другая франшиза сети

Еще один формат сети – "Циберек" – предлагают партнерам с весны 2026 года. Сейчас работают два заведения: в Луцке и Хмельницком.

Новых точек по франшизе пока не открыли, поскольку компания продолжает обсуждать условия сотрудничества с потенциальными партнерами. Финансовые условия этого формата уже известны:

Стоимость франшизы – 15 000 долларов. Общие инвестиции в запуск – от 60 000 долларов.

Кто является владельцем сети "Галя Балувана"

В апреле 2025 года сменился состав совладельцев сети "Галя Балувана". К бизнесу присоединились предприниматель Сергей Сподин и юрист Юрий Кушнир, а Алла Телига сохранила статус мажоритарного владельца и руководителя операционной деятельности.

Сделка была завершена 11 апреля 2025 года. По словам Телиги, бывшему соучредителю выплатили все средства, предусмотренные соглашением.

Телига также пояснила, что в течение предыдущих двух лет партнерам было сложно согласовывать стратегические решения и общее видение развития сети.