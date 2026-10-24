Кому принадлежит "Галя Балувана" и кто управляет сетью в 2026 году

Кто является владельцем "Гали Балуваной"

Соглашение об изменении состава совладельцев было заключено 11 апреля 2025 года. Об этом сообщил Украинский совет торговых центров. По словам Аллы Телиги, процесс перерегистрации начался еще в феврале того года.

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После смены партнеров компания заявила о планах по расширению сети, обновлению ассортимента и созданию собственного логистического хаба. В сентябре 2026 года Телига также запустила в Луцке гастропространство "Добре, что есть Галя". Новый формат планируют развивать по франшизе. Рассказываем, кому принадлежит сеть, как распределены обязанности между совладельцами и какие планы они озвучивали.

Телига также заявила, что бывшему соучредителю выплатили все средства, предусмотренные соглашением. Она пояснила, что в течение предыдущих двух лет партнерам было сложно согласовывать стратегические решения и общее видение развития сети.

После завершения сделки совладельцами стали Алла Телига, Сергей Сподин и Юрий Кушнир. Телига сохранила статус мажоритарного владельца.

Что известно о совладельцах Сергее Сподине и Юрии Кушнире

Сергей Сподин – предприниматель, работающий в различных отраслях, в частности в агросекторе, строительстве, IT и производстве. Он возглавляет "Птицеплеменной завод Коробовский".

Юрий Кушнир – адвокат и управляющий партнер юридической фирмы "Кушнир, Якимяк и Партнеры". Среди направлений его работы – юридическое сопровождение бизнеса и инвестиционных проектов.

Новые партнеры присоединились к компании по модели smart money. Это означает, что они не только вкладывают средства, но и должны помогать развивать бизнес благодаря собственному опыту.

Кушнир, в частности, заявлял о намерении работать над юридической защитой бренда "Галя Балувана" и взаимодействием с партнерами-франчайзи.

Кто принимает решения в компании

После изменения состава совладельцев оперативное управление сетью осталось за Аллой Телигой. Она отвечает за повседневную работу компании, в частности за обновление ассортимента, сотрудничество с франчайзи и поставщиками.

Сподин и Кушнир участвуют в принятии стратегических решений. То есть Телига руководит текущими процессами, а новые партнеры должны помогать определять дальнейшее направление развития компании.

Точные доли корпоративных прав каждого из совладельцев публично не раскрывались. Известно лишь, что Телига является мажоритарным владельцем, поэтому называть конкретные проценты без подтвержденных данных не стоит.

После завершения сделки компания назвала несколько приоритетов: открытие новых магазинов, расширение ассортимента, контроль качества продукции и создание собственного логистического хаба.

Особое внимание планируют уделить франчайзи. Собственная логистическая инфраструктура должна помочь стабилизировать поставки сырья и снизить нагрузку на партнеров, открывающих магазины по франшизе.

Телига также заявляла о планах возобновить продажи франшиз и расширить сеть еще на более чем 500 точек. Это озвученный компанией план, а не подтвержденное количество магазинов, которые уже открылись.

К слову, графики отключений электроэнергии вносят изменения в работу предприятий в Украине. В частности, только один магазин сети " "Галя Балувана"" в день тратит на генераторы от 5 литров дизельного топлива. В целом в сети ежедневно расходуется до 82 литров топлива на генераторы всей сети.