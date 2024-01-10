"Галя Балувана" вийшла на ринок США: яку назву обрав бренд для американського ринку

Українські компанії попри все намагаються масштабуватися та підкорювати нові ринки. Новий магазин популярної української мережі з'явився у США.

Великий крок популярного українського бренду

Українська мережа "Галя Балувана", яка займається виготовленням та реалізацією напівфабрикатів, працюватиме на американському ринку. Для США компанія обрала назву Multi Cook.

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Як повідомив власник мережі Володимир Матвійчук, перший магазин компанії відкрився у Філадельфії.

Ви зможете насолоджуватися смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших,

– повідомив підприємець.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Мережа "Галя Балувана" розпочинала свою діяльність у Луцьку. Згодом на умовах франшизи їй вдалося розростися на весь український ринок.

Наступною на черзі була Європа, для якої розширили проєкт та змінили назву на Multi Cook. Позитивний досвід дав поштовх до розширення і на американський ринок.