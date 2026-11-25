Пекарня та кулінарія одночасно: нова франшиза "Галі Балуваної" готується до старту
Співвласниця мережі магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" Алла Теліга запускає франшизу "Добре, що є Галя". Вона поєднує формат пекарні та кулінарії, а для відкриття такого закладу партнерам потрібно відповідати певним умовам.
Скільки коштує франшиза "Добре, що є Галя"
Новий формат "Галі Балуваної" передбачає поєднання пекарні та кулінарії. Орієнтовні інвестиції у запуск закладу становлять 120 000 євро, повідомляє Forbes.
Інші фінансові умови франшизи:
- Вступний внесок – 10 000 євро, його сплачують за кожен заклад партнера;
- Роялті – 10 000 гривень на місяць;
- Рекомендована площа приміщення – від 160 до 300 квадратних метрів.
Для відкриття закладу рекомендують обирати локації у центральній частині міста, на гастрономічних вулицях або поблизу офісних центрів, державних установ, навчальних закладів і великих організацій.
Що продаватимуть у новому гастропросторі
Перший заклад "Добре, що є Галя" Алла Теліга відкрила у вересні 2026 року в Луцьку. Концепція передбачає продаж готової домашньої їжі, яку можна забрати із собою або споживати безпосередньо в закладі.
Асортимент включає:
- готові сніданки, обіди та вечері;
- свіжу випічку;
- напої.
Тепер підприємиця планує масштабувати цей формат за франчайзинговою моделлю.