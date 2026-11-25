Сколько стоит франшиза "Добре, що є Галя"

Новый формат "Гали Балуваной" предусматривает сочетание пекарни и кулинарии. Ориентировочные инвестиции в запуск заведения составляют 120 000 евро, сообщает Forbes.

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Другие финансовые условия франшизы:

Вступительный взнос – 10 000 евро, он уплачивается за каждое заведение партнера; Роялти – 10 000 гривен в месяц; Рекомендуемая площадь помещения – от 160 до 300 квадратных метров.

Для открытия заведения рекомендуется выбирать локации в центральной части города, на гастрономических улицах или вблизи офисных центров, государственных учреждений, учебных заведений и больших организаций.

Что будут продавать в новом гастропространстве

Первое заведение "Добре, що є Галя" Алла Телига открыла в сентябре 2026 года в Луцке. Концепция предусматривает продажу готовой домашней еды, которую можно забрать с собой или съесть прямо в заведении.

Ассортимент включает:

готовые завтраки, обеды и ужины;

свежую выпечку;

напитки.

Теперь предпринимательница планирует масштабировать этот формат по франчайзинговой модели.