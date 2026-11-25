Новая франшиза "Гали Балуваной" готовится к запуску / Фото: franch.site
Совладелица сети магазинов полуфабрикатов "Галя Балувана" Алла Телига запускает франшизу "Добре, що є Галя". Она сочетает в себе формат пекарни и кулинарии, а для открытия такого заведения партнеры должны соответствовать определенным условиям.
Сколько стоит франшиза "Добре, що є Галя"
Новый формат "Гали Балуваной" предусматривает сочетание пекарни и кулинарии. Ориентировочные инвестиции в запуск заведения составляют 120 000 евро, сообщает Forbes.
Другие финансовые условия франшизы:
- Вступительный взнос – 10 000 евро, он уплачивается за каждое заведение партнера;
- Роялти – 10 000 гривен в месяц;
- Рекомендуемая площадь помещения – от 160 до 300 квадратных метров.
Для открытия заведения рекомендуется выбирать локации в центральной части города, на гастрономических улицах или вблизи офисных центров, государственных учреждений, учебных заведений и больших организаций.
Что будут продавать в новом гастропространстве
Первое заведение "Добре, що є Галя" Алла Телига открыла в сентябре 2026 года в Луцке. Концепция предусматривает продажу готовой домашней еды, которую можно забрать с собой или съесть прямо в заведении.
Ассортимент включает:
- готовые завтраки, обеды и ужины;
- свежую выпечку;
- напитки.
Теперь предпринимательница планирует масштабировать этот формат по франчайзинговой модели.
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