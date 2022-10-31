Gap продовжувала надсилати одяг до Росії, попри заяву про припинення постачання, – Reuters

Ритейлер Gap на початку березня оголосив про припинення постачання свого одягу до Росії на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Проте, звіти російської митниці демонструють, що франчайзі бренду у Москві отримав відтоді 1 585 партій одягу.

Так, у період з 11 березня до 16 липня московське представництво отримало оригінального одягу Gap на 5,2 мільйона доларів. Постачальником понад трьох чвертей відправлень виявився лондонський підрозділ компанії Gap Europe Ltd.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Gap продовжувала постачати свій одяг у Росію

Ще 10 березня у повідомленні своїм співробітникам Gap оголосила, що "керується цінностями" та "пишається правильною поведінкою за 53 роки ведення бізнесу", тому начебто припинила постачання товарів до Росії.

Проте, звіти російської митниці свідчать, що здебільшого лондонський підрозділ материнської Gap Inc. продовжував до середини липня постачати до Росії через Туреччину усе – від в'язаних дитячих шкарпеток та піжам до жіночих блузок та чоловічих шортів.

Представник Gap Inc. у Сан-Франциско заявив виданню Reuters, що компанія припинила постачання до Росії, як і було оголошено у березні, після чого поставки не відновлювались.

Втім Reuters надало материнській Gap дані російської митниці, які вказують, що московський франчайзі Gap Retail LLC, яким керує турецька Fiba Perakende Grubu, продовжував отримувати одяг. До слова, 28 жовтня Gap таки визнала, що сприяла постачанню одягу у Росію до квітня.

Оскільки замовлення приймаються за кілька місяців наперед, наш франчайзинговий партнер забрав своє останнє замовлення з нашого розподільчого центру у квітні. Gap не відправляв і не продавав жодних товарів нашому російському франчайзинговому партнеру відтоді, як було опрацьоване його останнє замовлення,

– запевнили у компанії.

На запитання Reuters, чому поставки одягу задокументовано тривали до середини липня, менеджер турецької Fiba Perakende Grubu відповів, що виникали затримки унаслідок тривалішого транзиту через Туреччину, а також додаткового часу опрацювання на російській митниці.

Fiba перебуває у процесі згортання свого франчайзингового бізнесу Gap у Росії після вичерпання всіх запасів (одягу бренду у країні-агресорці – ред. 24 канал),

– додали у турецькій компанії.

Як підсумовує Reuters, митні записи не демонструють відвантажень у московський Gap Retail після 16 липня. Це вказує на те, що потік одягу бренду до Росії таки припинився.