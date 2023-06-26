Ці машини є в багатьох українців: відомий автовиробник потрапив до списку спонсорів війни

Деякі бізнеси досі вважають гроші росіян важливішими за життя українців. Серед них – популярний китайський автовиробник.

Список спонсорів війни проти України, яке формує Національне агентство з питань запобігання корупції, виріс ще на один пункт. Відомий автомобільний виробник відмовився припиняти співпрацю з російськими окупантами.

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Geely фінансує росіян

В переліку міжнародних спонсорів війни тепер є Zhejiang Geely Holding Group Co., більше відома як Geely. Автовиробник дуже активно працює на ринку Росії та сплачує гроші у бюджет окупантів.

Більшість автомобільних виробників з Європи, Японії та Кореї після початку повномасштабного вторгнення послали російських клієнтів вслід за кораблем, але Китай ніколи не демонстрував такої принципової позиції щодо війни. Відповідно, відтоку китайських компаній з Росії не було.

Geely працює у 89 містах Росії та має 157 дилерських центрів. Минулого року компанія заробила понад 20 мільярдів доларів, а її чистий прибуток на ринку окупантів виріс на 5 105%.

Лише минулого року Geely сплатив у російський бюджет понад 50 мільйонів доларів.