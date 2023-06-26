Список спонсоров войны против Украины, которое формирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, вырос еще на один пункт. Известный автомобильный производитель отказался прекращать сотрудничество с российскими оккупантами.

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Geely финансирует россиян

В перечне международных спонсоров войны теперь Zhejiang Geely Holding Group Co., более известная как Geely. Автопроизводитель очень активно работает на рынке России и платит деньги в бюджет оккупантов.

Большинство автомобильных производителей из Европы, Японии и Кореи после начала полномасштабного вторжения послали российских клиентов вслед за кораблем, но Китай никогда не демонстрировал столь принципиальной позиции в отношении войны. Соответственно, оттока китайских компаний из России не последовало.

Geely работает в 89 городах России и имеет 157 дилерских центров. В прошлом году компания заработала более 20 миллиардов долларов, а ее чистая прибыль на рынке оккупантов выросла на 5 105%.

Только в прошлом году Geely уплатил в российский бюджет более 50 миллионов долларов.