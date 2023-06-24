Публичная риторика Пекина кардинально отличается от реального положения дел. В частности, Китай "просил" Европу не налагать санкции на его компании, а очень активно обеспечивает россиян всем необходимым для войны против Украины.

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Поставка пороха для десятков миллионов патронов

Poly Technologies, государственная китайская компания, в 2022 году предоставила россиянам, а именно Барнаульскому патронному заводу, тонны бездымного пороха. Речь идет о сырье, которое позволяет изготовить как минимум 80 миллионов патронов.

Этот факт Китай не хотел регистрировать, но его обнаружил американский агрегатор торговых данных Import Genius. После этого можно утверждать, что Пекин не просто поддерживал Россию, но и предоставлял ей весь необходимый товар.

Пока нет доказательств, что патроны именно с этим порохом россияне использовали против украинцев. Но глава группы глобальной безопасности аналитического центра исследований Брайан Карлсон, что использование этого пороха в патронах для охоты очень и очень редко, поэтому никаких сомнений в целях его поставки нет.

Интересно, что против Poly Technologies в США уже давно ввели санкции. Компания поддерживала Иран, а также распространяла секретные ракетные технологии.

Что касается Барнаульского патронного завода, то есть подозрение, что он мог также служить тренировочной базой для "вагнеровцев".