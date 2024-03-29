Гельсінкі хоче викупити головну арену міста в російських бізнесменів

Влада Фінляндії планує викупити головний стадіон Гельсінкі у російських власників Геннадія Тимченка та Романа Ротенберга. Helsinki Hall не використовується з моменту початку війни Росії проти України.

Чому стадіон не працює

Арена простоює вже понад два роки, оскільки акції її власників були "заморожені" через санкції. Через це стадіон не використовується для концертів, масових заходів та інших подій, які могли б приносити місту дохід.

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Заступник мера Гельсінкі Пааво Архінмякі заявив, що процес експропріації майна, ймовірно, буде розпочато не пізніше початку червня, якщо власники не погодяться на добровільний продаж.

Відкриття арени матиме велике значення для культурного і спортивного секторів, а також для проведення великих заходів та інших економічних активностей.

Спроби викупити арену

Приватні сторони безуспішно намагаються купити арену від її російських власників вже півтора року. Через широкий спектр санкцій ЄС проти власників продаж об'єкта ускладнений.

Це важливий крок до повернення арени до робочого стану. Зокрема, індустрія подій втратила величезну кількість концертів, поки арена не використовувалася,

– зауважив Пааво Архінмякі.

Загалом, арена, що знаходиться поруч із транспортним вузлом Пасіла, може вмістити до 14 000 відвідувачів. За словами заступника мера Архінмякі, місто прагне досягнути добровільної угоди з поточними власниками. Водночас готується до заходів, щоб забезпечити можливість експропріації об'єкта за потреби.

Тож, нині міська рада розглядає, чи можлива експропріація за чинним законодавством, або ж потрібно вносити нові законодавчі зміни.

! Місто не має наміру стати постійним власником арени. Купівля розглядається як спосіб відновлення її використання перед подальшим продажем новим власникам.