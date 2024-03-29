Надійний союзник росіян

На загал політичні стосунки між Вірменією та Росією нібито стали більш напружені. Але навіть побіжний аналіз торгових стосунків показав, що насправді їхні відносини процвітають, принаймні в економічному секторі.

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Зокрема, після запровадження санкцій проти Росії Вірменія збільшила експорт до Росії аж у 3 рази. Через це країни Заходу звинувачують Єреван у недотриманні санкцій. Ба навіть більше – зараз агресор є головним торгівельним партнером Вірменії.

У період повномасштабного вторгення Росія стала займати 35% вірменського експорту. Натомість країни ЄС складають лише 13% цього показника.

Висока залежність вірменської економіки від торгівлі з Росією практично унеможливила приєднання країни до санкцій проти Москви без ризику безпрецедентного економічного спаду,

– повідомляють аналітики.

Натомість політично вірменський уряд заявляє про переорієнтацію на Захід. Як це повинно узгоджуватися з економічною залежністю від Росії – наразі невідомо, як поки що і невідомі кроки, які могли б допомогти виправити ситуацію.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія не захотіла працювати з турецькою авіакомпанією, яка пов'язана з Росією.