"Зради тут точно немає": Гетманцев прокоментував масове закриття ФОПів

Данило Гетманцев вважає скорочення числа ФОПів закономірним процесом. Зокрема, на його думку, на це значно повпливала війна.

ФОПів більше відкривається, аніж закривається

Як пояснює Данило Гетманцев, в Україні відкривається значно більше нових бізнесів, ніж закривається. Зокрема, у першому півріччі 2024 року закрилося 92 000 ФОПів, а нових відкрито – 148 500. Таким чином, кількість нових ФОПів зросла на 61%.

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Гетманцев впевнений, що також законодавчі зміни вплинули на активізацію закриття ФОПів. Він нагадав, що з 1 серпня 2023 року в Україні відновили податковий режим, який діяв до початку повномасштабного вторгнення, а згодом поновили податкові перевірки та повернули штрафні санкції.

Данило Гетманцев Народний депутат України По-друге, пришвидшення закриття бізнесу – це об’єктивний процес, обумовлений насамперед триваючою 2,5 роки війною, а також, будемо відвертими, поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації.

Він також зазначає, що незалежно від причин виходу бізнесів з ринку, головним є те, що загальна кількість бізнесів зростає, адже річні темпи реєстрації збільшилися на 11%.