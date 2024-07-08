Прогнози бізнесу

Тож 38% підприємців зазначили, що фінансово-економічний стан їхнього бізнесу середній, тоді як лише 19% вважають його задовільним. Близько 36% очікують на суттєве фінансове покращення, а ще 32% думають, що ситуація залишиться стабільною.

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У досліджені взяли участь 502 власники та CEO підприємств. Результати демонструють зростання і формування нового локального максимуму Індексу активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index), який станом на травень 2024 року становить 43.7 (зі 100 можливих),

– написали у Мінцифри.

Представники підприємств виокремили 5 ключових проблем, які заважають відновлювати та розвивати економічну діяльність:

непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку – 58,2%;

непередбачувані дії держави, здатні погіршити стан компанії – 55,8%;

недостатня кількість платоспроможних клієнтів – 51,6%;

відсутність достатнього капіталу – 47%;

недостатня кількість кваліфікованих працівників – 43,2%.

Згідно з останніми звітами, український бізнес демонструє значну соціальну відповідальність та залучення громадськості. Ці підприємства активно впроваджують програми підтримки для своїх працівників та беруть участь у місцевих громадських ініціативах. Опитування показало, що понад 70% мікро-, малого та середнього бізнесу надають фінансову допомогу Збройним силам України, при цьому пожертви становлять у середньому 3% від їхнього обороту.