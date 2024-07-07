Важливий прецедент

NCA (Британське агентство по боротьбі зі злочинністю) попросило суд конфіскувати 1,4 мільярда доларів у росіянина. Вони належать олігарху Пєтру Авену.

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Відповідний запит було подано ще 1 травня. Обгрунтування – участь мільярдера у підтримці уряду Росії у війні проти України. Також йдеться про порушення санкцій.

У 2022 році Велика Британія запровадила санкції проти Авена, ці гроші було заморожено.

Що з'ясувало слідство

NCA вважає, що має достатню доказову базу, яка підтверджує злочинне походження коштів Авена. Гроші для росіянина зберігали дружина Катерина Козіна та Стівен Гейтер.

Саме з подачі NCA суд заморозив кошти Авена. Тепер, після двох років розслідування, правоохоронці наполягають на конфіскації.

Цікаво, що законодавство не дає право конфіскації грошей лише на підставі того, що він потрапив під санкції. Але якщо буде доведено, що йдеться про злочинну діяльність, тоді такий крок можливий.