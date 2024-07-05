Блокування угоди з Китаєм
У червні 2023 року компанія MAN Energy Solutions, що є частиною Volkswagen Group, оголосила про плани продати свій бізнес з виробництва газових турбін китайській державній компанії CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co.
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Однак перевірка німецького уряду, розпочата у вересні, викликала занепокоєння, що Китай може використовувати газові турбіни для живлення військових кораблів.
Компанія MAN Energy Solutions заявила, що поважає рішення уряду і розпочне структурований процес згортання нової розробки газових турбін.