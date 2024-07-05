Блокирование сделки с Китаем
В июне 2023 года компания MAN Energy Solutions, являющаяся частью Volkswagen Group, объявила о планах продать свой бизнес по производству газовых турбин китайской государственной компании CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co.
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Однако проверка немецкого правительства, начатая в сентябре, вызвала беспокойство, что Китай может использовать газовые турбины для питания военных кораблей.
Компания MAN Energy Solutions заявила, что уважает решение правительства и начнет структурированный процесс сворачивания новой разработки газовых турбин.