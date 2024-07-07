Важный прецедент

NCA (Британское агентство по борьбе с преступностью) попросило суд конфисковать 1,4 миллиарда долларов у россиянина. Они принадлежат олигарху Петру Авену.

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Соответствующий запрос был подан еще 1 мая. Обоснование – участие миллиардера в поддержке правительства России в войне против Украины. Также речь идет о нарушении санкций.

В 2022 году Великобритания ввела санкции против Авена, эти деньги были заморожены.

Что выяснило следствие

NCA считает, что имеет достаточную доказательную базу, которая подтверждает преступное происхождение средств Авена. Деньги для россиянина хранили жена Екатерина Козина и Стивен Гейтер.

Именно с подачи NCA суд заморозил средства Авена. Теперь, после двух лет расследования, правоохранители настаивают на конфискации.

Интересно, что законодательство не дает право конфискации денег только на основании того, что он попал под санкции. Но если будет доказано, что речь идет о преступной деятельности, тогда такой шаг возможен.