Прогнозы бизнеса

Поэтому 38% предпринимателей отметили, что финансово-экономическое состояние их бизнеса среднее, тогда как только 19% считают его удовлетворительным. Около 36% ожидают существенного финансового улучшения, а еще 32% думают, что ситуация останется стабильной.

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В исследовании приняли участие 502 владельца и CEO предприятий. Результаты демонстрируют рост и формирование нового локального максимума Индекса активности бизнеса UBI (Ukrainian Business Index), который по состоянию на май 2024 года составляет 43.7 (из 100 возможных),

– написали в Минцифры.

Представители предприятий выделили 5 ключевых проблем, которые мешают восстанавливать и развивать экономическую деятельность:

непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке – 58,2%;

непредсказуемые действия государства, способны ухудшить состояние компании – 55,8%;

недостаточное количество платежеспособных клиентов – 51,6%;

отсутствие достаточного капитала – 47%;

недостаточное количество квалифицированных работников – 43,2%.

Согласно последним отчетам, украинский бизнес демонстрирует значительную социальную ответственность и привлечение общественности. Эти предприятия активно внедряют программы поддержки для своих работников и участвуют в местных общественных инициативах. Опрос показал, что более 70% микро-, малого и среднего бизнеса оказывают финансовую помощь Вооруженным силам Украины, при этом пожертвования составляют в среднем 3% от их оборота.