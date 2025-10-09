Гібриди набирають популярність: які авто українці купували у вересні
У вересні 2025 року автопарк України збільшився на понад 2,6 тисяч гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV). Це на 30 % більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
В Україні збільшилися продажі HEV/PHEV?
Частка нових гібридів становила 52%, тоді як роком раніше цей показник був 60%, повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.
Дивіться також Які електромобілі з Китаю масово купують українці
Які авто найпопулярніші?
Серед нових гібридів найпоширенішою моделлю стала TOYOTA RAV-4 – зареєстровано 280 одиниць. Далі – TOYOTA Yaris Cross (84 авто) та TOYOTA Camry (77 одиниць).
У сегменті імпортованих гібридів із пробігом лідером став TOYOTA Prius (78 авто), тоді як на другу позицію вийшли FORD Escape та FORD Fusion US – по 73 одиниці кожна.
Глобальна тенденція?
До слова, на глобальному рівні ринок електричних і гібридних авто також демонструє стрімкий розвиток: за даними Міжнародного енергетичного агентства, частка електромобілів (EV) у продажах нових машин у 2024 році перевищила 20 %, а загалом тенденція до переходу на електричні й гібридні моделі стає ключовою в стратегіях автоіндустрії.
Що відбувається на ринку?
За даними Укравтопрому, загальні тенденції на ринку нових авто у вересні псвідчать, що українці зареєстрували понад 6,8 тисяч нових легкових автомобілів, що на 20 % більше, ніж торік.
У вересні було продано 12,1 тисяч легкових електромобілів, що на 89,2% більше, ніж у вересні 2024 року.
До слова, для окремих категорій українців діють пільги на розмитнення авто. Насамперед це стосується машин, що призначені для потреб армії. Крім того, до початку 2026 року спрощена процедура застосовується і до деяких інших транспортних засобів.