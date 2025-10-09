В Україні збільшилися продажі HEV/PHEV?

Частка нових гібридів становила 52%, тоді як роком раніше цей показник був 60%, повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.

Дивіться також Які електромобілі з Китаю масово купують українці

Які авто найпопулярніші?

Серед нових гібридів найпоширенішою моделлю стала TOYOTA RAV-4 – зареєстровано 280 одиниць. Далі – TOYOTA Yaris Cross (84 авто) та TOYOTA Camry (77 одиниць).

У сегменті імпортованих гібридів із пробігом лідером став TOYOTA Prius (78 авто), тоді як на другу позицію вийшли FORD Escape та FORD Fusion US – по 73 одиниці кожна.

Глобальна тенденція?

До слова, на глобальному рівні ринок електричних і гібридних авто також демонструє стрімкий розвиток: за даними Міжнародного енергетичного агентства, частка електромобілів (EV) у продажах нових машин у 2024 році перевищила 20 %, а загалом тенденція до переходу на електричні й гібридні моделі стає ключовою в стратегіях автоіндустрії.

Що відбувається на ринку?