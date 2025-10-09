В Украине увеличились продажи HEV/PHEV?

Доля новых гибридов составила 52%, тогда как годом ранее этот показатель был 60%, сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.

Какие авто самые популярные?

Среди новых гибридов самой распространенной моделью стала TOYOTA RAV-4 – зарегистрировано 280 единиц. Далее – TOYOTA Yaris Cross (84 авто) и TOYOTA Camry (77 единиц).

В сегменте импортируемых гибридов с пробегом лидером стал TOYOTA Prius (78 авто), тогда как на вторую позицию вышли FORD Escape и FORD Fusion US – по 73 единицы каждая.

Глобальная тенденция?

К слову, на глобальном уровне рынок электрических и гибридных авто также демонстрирует стремительное развитие: по данным Международного энергетического агентства, доля электромобилей (EV) в продажах новых машин в 2024 году превысила 20 %, а в целом тенденция к переходу на электрические и гибридные модели становится ключевой в стратегиях автоиндустрии.

Что происходит на рынке?