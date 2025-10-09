В Украине увеличились продажи HEV/PHEV?
Доля новых гибридов составила 52%, тогда как годом ранее этот показатель был 60%, сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.
Какие авто самые популярные?
Среди новых гибридов самой распространенной моделью стала TOYOTA RAV-4 – зарегистрировано 280 единиц. Далее – TOYOTA Yaris Cross (84 авто) и TOYOTA Camry (77 единиц).
В сегменте импортируемых гибридов с пробегом лидером стал TOYOTA Prius (78 авто), тогда как на вторую позицию вышли FORD Escape и FORD Fusion US – по 73 единицы каждая.
Глобальная тенденция?
К слову, на глобальном уровне рынок электрических и гибридных авто также демонстрирует стремительное развитие: по данным Международного энергетического агентства, доля электромобилей (EV) в продажах новых машин в 2024 году превысила 20 %, а в целом тенденция к переходу на электрические и гибридные модели становится ключевой в стратегиях автоиндустрии.
Что происходит на рынке?
По данным Укравтопрома, общие тенденции на рынке новых авто в сентябре покажут, что украинцы зарегистрировали более 6,8 тысяч новых легковых автомобилей, что на 20% больше, чем в прошлом году.
В сентябре было продано 12,1 тысяч легковых электромобилей, что на 89,2% больше, чем в сентябре 2024 года.
К слову, для отдельных категорий украинцев действуют льготы на растаможку авто. Прежде всего это касается машин, предназначенных для нужд армии. Кроме того, до начала 2026 года упрощенная процедура применяется и к некоторым другим транспортным средствам.