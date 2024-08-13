Годинників на 10 мільйонів: найдешевший годинник Медведчука - "Москва Кремль"

Оцінювач ТОВ "PolonEX" оцінив 20 годинників на вартість 10, 6 мільйона гривень. Раніше вони належали державному зраднику Віктору Медведчуку.

Годинники Медведчука

Найдорожчими годинниками виявилися "Breguet 4416K" та "Patek Philippe" – 1,86 та 1,27 мільйона гривень відповідно.

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А от аксесуар "Москва Кремль" виявився найдешевшим – всього 17,4 тисячі гривень.

Знайдене у Медведчука авто "MAYBACH" 2003 року випуску вже торгується на Прозорро.Продажі. Збір документів для участі в аукціоні триватиме до 14 серпня.

Раніше Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у Києві, які належали Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.