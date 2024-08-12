Які функції надаються за підпискою

При оформленні підписки на Telegram, користувач отримує статус Premium. Біля ніку людини з'являється спеціальний значок-позначення.

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Зараз вартість цієї підписки на місяць – 144,99 гривні. При оформленні Telegram Premium, користувач отримує такі додаткові послуги:

  • можливість надсилати файли до 4 гігабайт;
  • пришвидшене завантаження файлів;
  • відсутність реклами;
  • аватарки з анімацією;
  • перетворення голосу в текст (голосових повідомлень);
  • емоджі-статуси;
  • подвоєння доступних лімітів;
  • розшифровка відеоповідомлень;
  • переклад повідомлень у режимі реального часу (у тому числі і в каналах);
  • розширене керування чатів;
  • спеціальні Premium наліпки;
  • Premium іконки застосунку;
  • авторські емоджі;
  • можливість контролю надсилання іншими користувачами у спільний чат аудіо- та відеоповідомлень;
  • особливі реакції.

Оформити підписку можна через App Store та Google Play. А також, ця можливість доступна безпосередньо через сам Telegram у @PremiumBot.