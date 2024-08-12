Які функції надаються за підпискою
При оформленні підписки на Telegram, користувач отримує статус Premium. Біля ніку людини з'являється спеціальний значок-позначення.
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Зараз вартість цієї підписки на місяць – 144,99 гривні. При оформленні Telegram Premium, користувач отримує такі додаткові послуги:
- можливість надсилати файли до 4 гігабайт;
- пришвидшене завантаження файлів;
- відсутність реклами;
- аватарки з анімацією;
- перетворення голосу в текст (голосових повідомлень);
- емоджі-статуси;
- подвоєння доступних лімітів;
- розшифровка відеоповідомлень;
- переклад повідомлень у режимі реального часу (у тому числі і в каналах);
- розширене керування чатів;
- спеціальні Premium наліпки;
- Premium іконки застосунку;
- авторські емоджі;
- можливість контролю надсилання іншими користувачами у спільний чат аудіо- та відеоповідомлень;
- особливі реакції.
Оформити підписку можна через App Store та Google Play. А також, ця можливість доступна безпосередньо через сам Telegram у @PremiumBot.