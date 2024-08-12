Які функції надаються за підпискою

При оформленні підписки на Telegram, користувач отримує статус Premium. Біля ніку людини з'являється спеціальний значок-позначення.

Читайте також Як заощадити на Netflix: ефективні поради для зменшення витрат

Зараз вартість цієї підписки на місяць – 144,99 гривні. При оформленні Telegram Premium, користувач отримує такі додаткові послуги:

можливість надсилати файли до 4 гігабайт;

пришвидшене завантаження файлів;

відсутність реклами;

аватарки з анімацією;

перетворення голосу в текст (голосових повідомлень);

емоджі-статуси;

подвоєння доступних лімітів;

розшифровка відеоповідомлень;

переклад повідомлень у режимі реального часу (у тому числі і в каналах);

розширене керування чатів;

спеціальні Premium наліпки;

Premium іконки застосунку;

авторські емоджі;

можливість контролю надсилання іншими користувачами у спільний чат аудіо- та відеоповідомлень;

особливі реакції.

Оформити підписку можна через App Store та Google Play. А також, ця можливість доступна безпосередньо через сам Telegram у @PremiumBot.