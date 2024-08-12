Як зекономити на Netflix

При оформленні підписки доступні три тарифні плани: базовий, стандартний і преміум. Усі плани забезпечують необмежений доступ до фільмів і серіалів, проте відрізняються якістю відео та кількістю пристроїв, з яких можна переглядати контент.

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Річ у тім, що користувачі двох дорогих тарифів мають слоти для додаткових учасників, тобто можуть поділитися своїм обліковим записом Netflix. Завдяки цьому можна значно зекономити на підписці. Для цього потрібно виконати наступні дії:

Ми підписуємося на Netflix, вибравши план Premium Ultra HD. Цей план дозволяє створити до п’яти профілів і забезпечити доступ чотирьом одночасним користувачам за ціною від 13,99 євро на місяць. Після створення облікового запису і введення даних натисніть на кнопку "Керування профілями" у верхньому правому куті екрану. Створюйте профіль для кожного користувача, вводячи їхні імена. Після цього надайте своїм друзям електронну пошту та пароль для доступу до Netflix.

Зауважте! Таким чином, кожен користувач, підключившись, вибере свій профіль і зможе сплачувати по 3,50 євро за підписку. В той час, як базова підписка на одну особу становить 4,99 євро.