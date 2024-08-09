Які тарифи доступні у Megogo
Вартість тарифу у Megogo залежить від того, який функціонал потрібен користувачу. До того ж сервіс надає пробний період за зниженою ціною, щоб клієнт міг краще зрозуміти переваги сервісу.
Читайте також Німецького депутата оштрафували за приховування бізнесу в Білорусі
Які види підписки доступні зараз:
- Національне ТБ
Зараз діє знижка і вона коштує 49 гривень на місяць. Звичайна ціна – 99 гривень на місяць.
Користувачі будуть доступні такі опції:
- 175 телеканалів;
- більш як 8 тисяч фільмів;
- знижка 10% на прем'єри;
- колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у якості Full HD та без реклами.
Також особа може вільно дивитися канали різного роду: національні, фільмові.
- Легка
Зі знижкою її вартість – 99 гривень на місяць. Звичайна ціна – 129 гривень на місяць.
Доступні опції:
- 305 телеканалів;
- понад 12 тисяч фільмів;
- знижка 10% на прем'єри;
- колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у Full HD якості та без реклами.
Формат каналів, які доступні таким користувачам: національні, фільмові, спортивні, пізнавальні.
- Оптимальна
Зараз така підписка коштує 109 гривень на місяць. Ціна без знижки – 199 гривень на місяць.
Опції для користувачів такі:
- 395 телеканалів;
- понад 14 тисяч фільмів;
- преміальний контент, випущений студіями Disney, Sony та Lionsgate
- знижка 10% на прем'єри;
- колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у Full HD якості та без реклами.
Користувачам, які обирають цей тариф доступні преміальні дорослі та преміальні дитячі канали, а також національні, фільмові, спортивні, пізнавальні.
- Максимальна
Цей тариф зараз – 184 гривні на місяць. Без знижки він коштує – 369 гривень на місяць.
Користувачі матимуть такий функціонал:
- 425 телеканалів;
- понад 19 тисяч фільмів;
- преміальний контент, випущений студіями Disney, Sony та Lionsgate
- знижка 10% на прем'єри;
- колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у Full HD якості та без реклами;
- найтоповіші серіали НВО, такі як "Гра престолів".
У цьому тарифі користувачам доступні преміальні дорослі канали, преміальні дитячі, національні, фільмові, спортивні, пізнавальні.
Також Megogo надає користувачу різний пільговий період, залежно від тарифу:
- підписка "Легка" – перші 14 днів за 1 гривню;
- підписка "Оптимальна" – перші 14 днів за 1 гривню;
- підписка "Максимальна" – перші 7 днів за 29 гривень.
Акція діє в додатках MEGOGO для Smart TV (окрім Android TV, Apple TV), на сайті megogo.net з 02.08.2021 року по 31.01.2025 року,
– уточнює сервіс.