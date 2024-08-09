Какие тарифы доступны в Megogo
Стоимость тарифа в Megogo зависит от того, какой функционал нужен пользователю. К тому же сервис предоставляет пробный период по сниженной цене, чтобы клиент мог лучше понять преимущества сервиса.
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Какие виды подписки доступны сейчас:
- Национальное ТВ
Сейчас действует скидка и она стоит 49 гривен в месяц. Обычная цена – 99 гривен в месяц.
Пользователям будут доступны такие опции:
- 175 телеканалов;
- более 8 тысяч фильмов;
- скидка 10% на премьеры;
- коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в качестве Full HD и без рекламы.
Также лицо может свободно смотреть каналы разного рода: национальные, фильмовые.
- Легкая
Со скидкой ее стоимость – 99 гривен в месяц. Обычная цена – 129 гривен в месяц.
Доступные опции:
- 305 телеканалов;
- более 12 тысяч фильмов;
- скидка 10% на премьеры;
- коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в Full HD качестве и без рекламы.
Формат каналов, которые доступны таким пользователям: национальные, фильмовые, спортивные, познавательные.
- Оптимальная
Сейчас такая подписка стоит 109 гривен в месяц. Цена без скидки – 199 гривен в месяц.
Опции для пользователей следующие:
- 395 телеканалов;
- более 14 тысяч фильмов;
- премиальный контент, выпущенный студиями Disney, Sony и Lionsgate
- скидка 10% на премьеры;
- коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в Full HD качестве и без рекламы.
Пользователям, которые выбирают этот тариф доступны премиальные взрослые и премиальные детские каналы, а также национальные, фильмовые, спортивные, познавательные.
- Максимальная
Этот тариф сейчас – 184 гривны в месяц. Без скидки он стоит – 369 гривен в месяц.
Пользователи будут иметь такой функционал:
- 425 телеканалов;
- более 19 тысяч фильмов;
- премиальный контент, выпущенный студиями Disney, Sony и Lionsgate
- скидка 10% на премьеры;
- коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в Full HD качестве и без рекламы;
- самые топовые сериалы НВО, такие как "Игра престолов".
В этом тарифе пользователям доступны премиальные взрослые каналы, премиальные детские, национальные, фильмовые, спортивные, познавательные.
Также Megogo предоставляет пользователю разный льготный период, в зависимости от тарифа:
- подписка "Легкая" – первые 14 дней за 1 гривну;
- подписка "Оптимальная" – первые 14 дней за 1 гривну;
- подписка "Максимальная" – первые 7 дней за 29 гривен.
Акция действует в приложениях MEGOGO для Smart TV (кроме Android TV, Apple TV), на сайте megogo.net с 02.08.2021 года по 31.01.2025 года,
– уточняет сервис.