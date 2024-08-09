Какие тарифы доступны в Megogo

Стоимость тарифа в Megogo зависит от того, какой функционал нужен пользователю. К тому же сервис предоставляет пробный период по сниженной цене, чтобы клиент мог лучше понять преимущества сервиса.

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Какие виды подписки доступны сейчас:

Национальное ТВ

Сейчас действует скидка и она стоит 49 гривен в месяц. Обычная цена – 99 гривен в месяц.

Пользователям будут доступны такие опции:

175 телеканалов;

более 8 тысяч фильмов;

скидка 10% на премьеры;

коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в качестве Full HD и без рекламы.

Также лицо может свободно смотреть каналы разного рода: национальные, фильмовые.

Легкая

Со скидкой ее стоимость – 99 гривен в месяц. Обычная цена – 129 гривен в месяц.

Доступные опции:

305 телеканалов;

более 12 тысяч фильмов;

скидка 10% на премьеры;

коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в Full HD качестве и без рекламы.

Формат каналов, которые доступны таким пользователям: национальные, фильмовые, спортивные, познавательные.

Оптимальная

Сейчас такая подписка стоит 109 гривен в месяц. Цена без скидки – 199 гривен в месяц.

Опции для пользователей следующие:

395 телеканалов;

более 14 тысяч фильмов;

премиальный контент, выпущенный студиями Disney, Sony и Lionsgate

скидка 10% на премьеры;

коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в Full HD качестве и без рекламы.

Пользователям, которые выбирают этот тариф доступны премиальные взрослые и премиальные детские каналы, а также национальные, фильмовые, спортивные, познавательные.

Максимальная

Этот тариф сейчас – 184 гривны в месяц. Без скидки он стоит – 369 гривен в месяц.

Обратите внимание! С 19.08 стоимость этого тарифа возрастет до 399 гривен в месяц.

Пользователи будут иметь такой функционал:

425 телеканалов;

более 19 тысяч фильмов;

премиальный контент, выпущенный студиями Disney, Sony и Lionsgate

скидка 10% на премьеры;

коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов в Full HD качестве и без рекламы;

самые топовые сериалы НВО, такие как "Игра престолов".

В этом тарифе пользователям доступны премиальные взрослые каналы, премиальные детские, национальные, фильмовые, спортивные, познавательные.

Также Megogo предоставляет пользователю разный льготный период, в зависимости от тарифа:

подписка "Легкая" – первые 14 дней за 1 гривну;

подписка "Оптимальная" – первые 14 дней за 1 гривну;

подписка "Максимальная" – первые 7 дней за 29 гривен.

Акция действует в приложениях MEGOGO для Smart TV (кроме Android TV, Apple TV), на сайте megogo.net с 02.08.2021 года по 31.01.2025 года,

– уточняет сервис.

Обратите внимание! Во всех тарифах пользователю будет доступна 1 тысяча аудиокниг в мобильном приложении.