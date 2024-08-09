Какой бизнес скрыл депутат

Компания обрабатывает несколько сотен гектаров земли в приграничном районе вблизи Польши и Литвы.

Читайте также Не такой страшный волк: как санкции Украины против "Лукойл" повлияют на бюджет России

До этого власти Германии были осведомлены только о бизнесе депутата в городе Борна, Саксония.

Ландтаг Саксонии признал, что Йорг Дорнау нарушил обязанность по раскрытию информации, и оштрафовал его на 20 862 евро. Это произошло после того, как оказалось, что депутат скрыл свой бизнес в Беларуси.

идер Левой партии Рико Гебхардт заявил, что никто не имеет права основывать бизнес в Беларуси, особенно представитель Германии.

Заметьте! Газета WELT разоблачила деятельность Дорнау в апреле этого года. Кроме того, Дорнау несколько раз встречался с представителями режима Лукашенко, но скрыл эти встречи на слушаниях в парламенте.