Какой бизнес скрыл депутат
Компания обрабатывает несколько сотен гектаров земли в приграничном районе вблизи Польши и Литвы.
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До этого власти Германии были осведомлены только о бизнесе депутата в городе Борна, Саксония.
Ландтаг Саксонии признал, что Йорг Дорнау нарушил обязанность по раскрытию информации, и оштрафовал его на 20 862 евро. Это произошло после того, как оказалось, что депутат скрыл свой бизнес в Беларуси.
идер Левой партии Рико Гебхардт заявил, что никто не имеет права основывать бизнес в Беларуси, особенно представитель Германии.