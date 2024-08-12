Как сэкономить на Netflix

При оформлении подписки доступны три тарифных плана: базовый, стандартный и премиум. Все планы обеспечивают неограниченный доступ к фильмам и сериалам, однако отличаются качеством видео и количеством устройств, с которых можно просматривать контент.

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Дело в том, что пользователи двух дорогих тарифов имеют слоты для дополнительных участников, то есть могут поделиться своей учетной записью Netflix. Благодаря этому можно значительно сэкономить на подписке. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Мы подписываемся на Netflix, выбрав план Premium Ultra HD. Этот план позволяет создать до пяти профилей и обеспечить доступ четырем одновременным пользователям по цене от 13,99 евро в месяц. После создания учетной записи и ввода данных нажмите на кнопку "Управление профилями" в верхнем правом углу экрана. Создавайте профиль для каждого пользователя, вводя их имена. После этого предоставьте своим друзьям электронную почту и пароль для доступа к Netflix.

Обратите внимание! Таким образом, каждый пользователь, подключившись, выберет свой профиль и сможет платить по 3,50 евро за подписку. В то время как базовая подписка на одного человека составляет 4,99 евро.