Какие функции предоставляются по подписке

При оформлении подписки на Telegram, пользователь получает статус Premium. Возле ника человека появляется специальный значок-обозначение.

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Сейчас стоимость этой подписки в месяц – 144,99 гривны. При оформлении Telegram Premium, пользователь получает такие дополнительные услуги:

  • возможность отправлять файлы до 4 гигабайт;
  • ускоренная загрузка файлов;
  • отсутствие рекламы;
  • аватарки с анимацией;
  • преобразование голоса в текст (голосовых сообщений);
  • эмоджи-статусы;
  • удвоение доступных лимитов;
  • расшифровка видеосообщений;
  • перевод сообщений в режиме реального времени (в том числе и в каналах);
  • расширенное управление чатами;
  • специальные Premium наклейки;
  • Premium иконки приложения;
  • авторские эмоджи;
  • возможность контроля отправки другими пользователями в общий чат аудио- и видеосообщений;
  • особые реакции.

Оформить подписку можно через App Store и Google Play. А также, эта возможность доступна непосредственно через сам Telegram в @PremiumBot.