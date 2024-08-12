Какие функции предоставляются по подписке

При оформлении подписки на Telegram, пользователь получает статус Premium. Возле ника человека появляется специальный значок-обозначение.

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Сейчас стоимость этой подписки в месяц – 144,99 гривны. При оформлении Telegram Premium, пользователь получает такие дополнительные услуги:

возможность отправлять файлы до 4 гигабайт;

ускоренная загрузка файлов;

отсутствие рекламы;

аватарки с анимацией;

преобразование голоса в текст (голосовых сообщений);

эмоджи-статусы;

удвоение доступных лимитов;

расшифровка видеосообщений;

перевод сообщений в режиме реального времени (в том числе и в каналах);

расширенное управление чатами;

специальные Premium наклейки;

Premium иконки приложения;

авторские эмоджи;

возможность контроля отправки другими пользователями в общий чат аудио- и видеосообщений;

особые реакции.

Оформить подписку можно через App Store и Google Play. А также, эта возможность доступна непосредственно через сам Telegram в @PremiumBot.