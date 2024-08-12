Какие функции предоставляются по подписке
При оформлении подписки на Telegram, пользователь получает статус Premium. Возле ника человека появляется специальный значок-обозначение.
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Сейчас стоимость этой подписки в месяц – 144,99 гривны. При оформлении Telegram Premium, пользователь получает такие дополнительные услуги:
- возможность отправлять файлы до 4 гигабайт;
- ускоренная загрузка файлов;
- отсутствие рекламы;
- аватарки с анимацией;
- преобразование голоса в текст (голосовых сообщений);
- эмоджи-статусы;
- удвоение доступных лимитов;
- расшифровка видеосообщений;
- перевод сообщений в режиме реального времени (в том числе и в каналах);
- расширенное управление чатами;
- специальные Premium наклейки;
- Premium иконки приложения;
- авторские эмоджи;
- возможность контроля отправки другими пользователями в общий чат аудио- и видеосообщений;
- особые реакции.
Оформить подписку можно через App Store и Google Play. А также, эта возможность доступна непосредственно через сам Telegram в @PremiumBot.