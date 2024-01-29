Зарплати було мало: голова федерації покеру влаштував підпільні покер-клуби

Бюро економічної безпеки виявило незаконне проведення азартних ігор. До нього виявився причетним чиновник, який повинен був розвивати легальну частину бізнесу.

Збагачення замість розвитку

Як повідомили правоохоронці, суд взяв під варту двох підозрюваних, яки Бюро економічної безпеки затримало у підозрі в організації підпільних азартних ігор. З'ясувалося, одним з організаторів був олова Всеукраїнської федерації спортивного покеру.

Читайте також Коли команда вийшла на плато: як уникнути кризи та дати працівникам новий поштовх

Організаторам вдалося створити цілу підпільну мережу азартних ігор по всій країні. Загалом група складалася з 4 осіб, для двох з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Серед тих, хто опинився у СІЗО, і очільник Всеукраїнської федерації спортивного покеру України. Згідно з інформацією на сайті відомства, головою організації є Сергій Єфіменко.

Незаконна мережа з проведення азартних ігор діяла у кількох містах / Фото БЕБ

При викриття незаконної мережі азартних ігор у БЕБ повідомили 23 січня. Діяльність підпільних покер-клубів була припинена у Києві, Харкові та Одесі. Свою оборудку зловмисники прикривали виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру".

В ході обшуків було вилучено 1,3 мільйона гривень, чорну бухгалтерію, підрахунки доходів за проведення підпільних ігор тощо. Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки.