Збагачення замість розвитку

Як повідомили правоохоронці, суд взяв під варту двох підозрюваних, яки Бюро економічної безпеки затримало у підозрі в організації підпільних азартних ігор. З'ясувалося, одним з організаторів був олова Всеукраїнської федерації спортивного покеру.

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Організаторам вдалося створити цілу підпільну мережу азартних ігор по всій країні. Загалом група складалася з 4 осіб, для двох з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Серед тих, хто опинився у СІЗО, і очільник Всеукраїнської федерації спортивного покеру України. Згідно з інформацією на сайті відомства, головою організації є Сергій Єфіменко.

Незаконна мережа з проведення азартних ігор діяла у кількох містах / Фото БЕБ

При викриття незаконної мережі азартних ігор у БЕБ повідомили 23 січня. Діяльність підпільних покер-клубів була припинена у Києві, Харкові та Одесі. Свою оборудку зловмисники прикривали виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру".

В ході обшуків було вилучено 1,3 мільйона гривень, чорну бухгалтерію, підрахунки доходів за проведення підпільних ігор тощо. Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки.