Найбагатша людина у світі: хто очолює рейтинг мільярдерів у 2026 році

Рейтинг багатих людей роками залишається вельми популярною темою для обговорення. Зокрема, наразі особа, яка очіолює рейтинг мільярдерів, є ще дуже неоднозначною та відомою.

Хто є лідером списку мільярдерів

Мова йде про Ілона Маска, який займає першу сходинку у списку, про що зазначає Forbes.

Наголошується, що Ілон Маск став першою у світі людиною зі статками в 1 трильйон доларів. Наразі сума його коштів становить 865,5 мільярда доларів США.

Маск є співзасновником семи компаній, серед яких виробник електромобілів Tesla, космічна компанія SpaceX та стартап у сфері штучного інтелекту AI

Заснована у 2002 році SpaceX у лютому придбала AI в межах угоди, яка оцінила об'єднану компанію у 1,25 трильйона доларів.

Соціальну мережу Twitter, яку Маск придбав у 2022 році, майже роком раніше було об'єднано з AI.

Маску також належить майже 11% акцій Tesla, яку він уперше профінансував у 2004 році та очолює як генеральний директор із 2008 року.

Ця частка не враховує ще не набуті акції, передбачені його компенсаційною програмою 2018 року, які після набуття прав можуть збільшити його частку ще приблизно на 8% (до сплати податків)

– йдеться у матеріалі.

Основна частина статків Маска зосереджена у SpaceX і, меншою мірою, в Tesla. Але також заснував і володіє частками в компанії The Boring Company, що займається будівництвом тунелів, а також у компанії Neuralink, яка розробляє мозкові імпланти.

Таким чином, Ілон Маск наразі не є трильйонером. Але перше місце у списку багатіїв за ним зберігається.

Що відомо про Ілона Маска

Нагадаємо, що Ілон Маск припинив бути трильйонером у червні. Річ у тім, що акції компанії SpaceX почали стрімко обвалюватись.

Раніше Маск офіційно став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів. Це, зокрема, сталося теж завдяки SpaceX – після рекордного первинного розміщення акцій.