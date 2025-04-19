Google програла другий масштабний антимонопольний позов у США

Міністерство юстиції США виграло справу проти Google, звинувативши компанію у зловживанні домінуючим становищем у сфері рекламних технологій. Відповідне рішення ухвалив федеральний суд.

Google монополізувала ринок

Суддя постановила, що Google незаконно монополізувала ринки технологій інтернет-реклами, які використовуються для продажу рекламного простору на сайтах – зокрема рекламні сервери та біржі, передає 24 Канал.

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У справі розглядалося, як компанія протягом понад 10 років інтегрувала свої сервіси та технології, забезпечуючи переваги для власної біржі реклами та блокуючи доступ конкурентам.

Google пов'язувала свій сервер оголошень та рекламну біржу договірно та технологічно, аби зберегти контроль над ринком,

– йдеться в рішенні суду.

Водночас суд відхилив частину звинувачень Мін'юсту щодо монополізації рекламних мереж.

Не перші звинувачення

Це вже другий серйозний антимонопольний удар по техногіганту. У серпні 2024 року американський суд визнав, що Google незаконно створила монополію у сфері онлайн-пошуку, витративши мільярди доларів, щоб стати пошуковиком за замовчуванням на більшості пристроїв.