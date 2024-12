На заході організованому The New York Times, Пічаї наголосив на потенціалі інновацій, які можуть змінити флагманський продукт Google, даючи йому змогу вирішувати дедалі складніші завдання, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

А тим часом OpenAI представила підписку за 200 доларів для профі, та пообіцяла необмежені можливості ChatGPT

Майбутнє Google пошуку

Пічаї описав майбутню трансформацію як фундаментальну зміну, заявивши:

Я думаю, ви будете здивовані, наскільки інновації можуть змінити пошукову систему Google від того, якою вона є сьогодні.

Ця заява з'явилася на тлі загострення конкуренції у сфері штучного інтелекту (ШІ), особливо на тлі того, що конкурент Microsoft робить успіхи завдяки співпраці з OpenAI.

Пічаї відповів на коментарі генерального директора Microsoft Сатьї Наделли, який раніше стверджував, що Google має ресурси, щоб домінувати в гонці ШІ, але не зміг повністю використати свої переваги.

"Я б із задоволенням порівняв власні моделі Microsoft і наші моделі", – відповів Пічаї, зазначивши, що Microsoft покладається на моделі із зовнішніх джерел, таких як OpenAI.

Ранні етапи капітального ремонту

За словами Пічаї, Google перебуває лише на початку свого шляху до глибшої трансформації, і на горизонті багато інновацій. Він висловив упевненість у здатності Google бути лідером у розвитку ШІ, підкресливши прагнення компанії залишатися на передовій у цій галузі.

Цього року Google почав інтегрувати штучний інтелект у свою пошукову систему за допомогою таких функцій, як згенеровані штучним інтелектом підсумки пошуку та вдосконалення інструменту візуального пошуку Google Lens.

Ці оновлення дозволяють користувачам здійснювати пошук на основі зображень або відео, які вони знімають. Компанія також готується до запуску великого оновлення своєї моделі Gemini AI, яка розробляється в умовах зростаючої конкуренції з боку Microsoft, OpenAI та Perplexity, пошукової системи на основі штучного інтелекту, що розвивається.