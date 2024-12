На мероприятии организованном The New York Times, Пичаи отметил потенциал инноваций, которые могут изменить флагманский продукт Google, давая ему возможность решать все более сложные задачи, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

А тем временем OpenAI представила подписку за 200 долларов для профи, и пообещала неограниченные возможности ChatGPT

Будущее Google поиска

Пичаи описал будущую трансформацию как фундаментальное изменение, заявив:

Я думаю, вы будете удивлены, насколько инновации могут изменить поисковую систему Google от того, какой она есть сегодня.

Это заявление появилось на фоне обострения конкуренции в сфере искусственного интеллекта (ИИ), особенно на фоне того, что конкурент Microsoft делает успехи благодаря сотрудничеству с OpenAI.

Пичаи ответил на комментарии генерального директора Microsoft Сатьи Наделли, который ранее утверждал, что Google имеет ресурсы, чтобы доминировать в гонке ИИ, но не смог полностью использовать свои преимущества.

"Я бы с удовольствием сравнил собственные модели Microsoft и наши модели", – ответил Пичаи, отметив, что Microsoft полагается на модели из внешних источников, таких как OpenAI.

Ранние этапы капитального ремонта

По словам Пичаи, Google находится только в начале своего пути к более глубокой трансформации, и на горизонте много инноваций. Он выразил уверенность в способности Google быть лидером в развитии ИИ, подчеркнув стремление компании оставаться на передовой в этой области.

В этом году Google начал интегрировать искусственный интеллект в свою поисковую систему с помощью таких функций, как сгенерированные искусственным интеллектом итоги поиска и совершенствование инструмента визуального поиска Google Lens.

Смотрите также Будущая ИИ-функция Google Chrome поможет вам избежать мошеннических сайтов

Эти обновления позволяют пользователям осуществлять поиск на основе изображений или видео, которые они снимают. Компания также готовится к запуску большого обновления своей модели Gemini AI, которая разрабатывается в условиях растущей конкуренции со стороны Microsoft, OpenAI и Perplexity, поисковой системы на основе искусственного интеллекта, развивающейся.