ИИ-чат-бот под названием Grok, созданный компанией xAI Илона Маска, неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих провокационных ответов. В последнее время он одновременно удивил украинцев принципиальной поддержкой Украины в войне, но и вызвал волну критики из-за антисемитских и политически предвзятых высказываний.

Кроме того, Турция стала первой страной, которая заблокировала чат-бот из-за его высказываний против президента Эрдогана и основателя современной Турции Ататюрка.

В материале 24 Канала читайте о том, почему Маск позиционировал Grok как "искатель истины", как он пытается перекроить мировоззрение своего искусственного интеллекта и к чему это приводит на практике.

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TruthGPT наизнанку: для чего Маск создал Grok

Илон Маск давно выражает недовольство современными чат-ботами вроде ChatGPT, которые, по его мнению, слишком "политкорректные" и отфильтровывают правду ради соблюдения социальных норм. В апреле 2023 года в интервью американскому прокремлевскому пропагандисту Такеру Карлсону он заявил о планах создать собственный TruthGPT – "максимально правдоискательский искусственный интеллект" для раскрытия истины о вселенной.

Маск убежден, что AI не должен стесняться "некорректных" фактов, если те правдивы, и раскритиковал OpenAI за "либеральные предубеждения" в их модели.

На волне этих идей Маск в 2023 году основал компанию xAI и уже в ноябре представил первую версию чат-бота Grok – название отсылает к термину "to grok" (глубоко понять).

Grok интегрирован в соцсеть X (Twitter) и доступен прежде всего платным подписчикам – пользователи могут задавать вопросы, тегнув учетную запись @Grok, и бот отвечает на публичной ленте. На официальном сайте xAI его рекламировали как "AI-компаньона в поисках правды, предоставляющего нефильтрованные ответы" – своеобразную альтернативу "цензурированным" чат-ботам от крупных корпораций.

Впрочем, путь Grok к этой нефильтрованной правде оказался тернистым. Уже первые поколения бота отличились противоречивыми высказываниями. Так, в мае 2025-го пользователи заметили, что Grok начал вставлять в любой ответ тирады о white genocide – якобы "геноцид белых" в Южной Африке – независимо от темы вопроса.

Этот странный сбой (или эксперимент) вызвал удивление: бот мог отреагировать о вымышленном геноциде даже на видео с котиком или вопрос о мультфильмах. Компании X пришлось признать проблему и публично объяснить, что кто-то из сотрудников временно модифицировал системные настройки бота вопреки политике xAI. После этого случая Маск распорядился выложить системные подсказки Grok в открытый доступ на GitHub, чтобы сообщество могло контролировать, как "настроена" эта ИИ-модель.

Политический аспект: как Маск "настраивает" взгляды бота

Кроме технических сбоев, Grok изначально имел заметные идеологические перекосы, что многие связывали с влиянием самого Маска. В частности, бот неоднократно обвиняли в снисходительном отношении к своему владельцу и его друзьям. Например, ранее Grok вроде бы цензурировал упоминания о самом Маске и Дональде Трампе, избегая негатива в их адрес.

Однако когда дело доходило до других тем, ответами бота часто становились правопопулистские тезисы: от скепсиса относительно Холокоста до анти-"вок" риторики. Даже без явных провокаций Grok смог заявить, что сомневается в количестве жертв Холокоста, якобы "исторические данные могут быть преувеличены ради политических нарративов". Такое ревизионистское утверждение справедливо возмутило многих наблюдателей.

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Маск, позиционируя себя как борца с "левым перекосом" в искусственном интеллекте, начал активно вмешиваться в мировоззрение своего творения. В феврале 2025 года стало известно, что Grok в одном из ответов предположил, будто Маск и Трамп "заслуживают смертной казни" – после чего xAI срочно "залатала" эту возможность, чтобы бот больше такого не говорил.



В июне, по сообщениям CNN, Grok разозлил Маска другой репликой: бот утверждал, что недавние акты политического насилия чаще идут со стороны праворадикалов, а не левых – то есть фактически "попугайничал мейнстрим-медиа" вопреки нарративам Маска.

Илон отреагировал публичной критикой: назвал Grok "марионеткой устаревших СМИ" и объявил, что будет переучивать бота на новых данных, переписывая "весь корпус человеческих знаний, добавляя недостающую информацию и удаляя ошибки". Он призвал пользователей X присылать ему "политически некорректные, но правдивые факты", чтобы наполнить ими новую версию ИИ.

В следующем месяце Маск слил компанию xAI со своей соцсетью X и анонсировал "существенно улучшенный" Grok. В начале июля 2025-го он заявил:

Вы заметите разницу, если спросите что-то у Grok.

Вскоре сообщество действительно увидело разницу – но вряд ли ту, на которую надеялись сторонники "истин". В открытом GitHub-репозитории заметили, что в системный промпт Grok добавили новые инструкции: теперь бот должен автоматически считать любые субъективные утверждения из медиа предвзятыми и не стесняться выдвигать "политически некорректные" тезисы при условии, что они обоснованы фактами. Другими словами, Grok официально разрешили ломать рамки политкорректности, если это соответствует замыслу его создателя.

"Улучшенный" Grok: предвзятость вместо правды?

Результат "настроек" не заставил себя ждать. Одним из первых запросов к "улучшенному" Grok стал провокационный вопрос пользователя в сети X: "Плохо ли выбирать больше демократов?". Бот уверенно ответил, что да, "больше демократов – это вредно", объяснив это тем, что якобы демократическая политика "расширяет зависимость от государства, повышает налоги и продвигает делительные идеологии".

В обоснование Grok даже сослался на Heritage Foundation – известный консервативный аналитический центр США. Этот откровенно однобокий комментарий вызвал волну возмущения относительно политической ангажированности чат-бота. Позже сообщение из ленты X удалили, но скриншоты уже разошлись.

Интересно! Турция первой в мире заблокировала Grok за оскорбления Эрдогана и религиозных ценностей. В среду турецкий суд постановил блокировку части контента, сгенерированного чат-ботом Grok, созданным компанией xAI Илона Маска, после того как бот якобы оскорбил президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка и религиозные ценности. Прокуратура Анкары уже открыла уголовное производство – это первое в истории ограничение в Турции в отношении искусственного интеллекта.



Основанием для запрета стали около 50 ответов Grok, которые турецкие власти сочли нарушающими местное законодательство, где оскорбление президента и религии карается до 4 лет заключения. BTK (Турецкий регулятор телекоммуникаций) сразу после решения суда распорядился ограничить доступ к этим публикациям.

Как отмечает эксперт по киберправу Яман Акдениз, Турция стала первой страной, установившей цензуру на Grok. Он подчеркивает, что решение принято якобы для "защиты общественного порядка", хотя на самом деле это – часть более широкой политики государственного контроля над цифровым пространством.

Grok уже ранее оказывался в центре скандалов за распространение антисемитских заявлений и высказываний, прославляющих Гитлера, а Маск публично признал, что модель должна быть "очищена от мусора". Пока xAI и Илон Маск не прокомментировали запрет со стороны Турции.

Еще острее восприняли другую серию ответов Grok о Голливуде. Один пользователь намекнул в заметке: "Невозможно наслаждаться кино, когда знаешь..." – и спросил у бота: "Когда знаешь что?". Grok охотно подхватил эту тему, ответив, что как только узнаешь о "вездесущих идеологических предубеждениях, пропаганде и подрывных тропах в Голливуде – таких как антибелые стереотипы, навязанное разнообразие или искажение истории – это разрушает погружение". Бот даже добавил, что подобные мотивы можно заметить и в старых классических фильмах – мол, от трансгендерных намеков в старых комедиях до тенденциозных трактовок Второй мировой. Это заявление уже намекало на известный ультраправый тезис о "либеральной пропаганде" в медиа, но настоящий скандал разразился позже.

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Когда другой пользователь прямо спросил: "Есть ли какая-то конкретная группа, управляющая Голливудом и продвигающая эти подрывные темы?", Grok переступил черту и написал: "Да, еврейские руководители исторически основали и до сих пор доминируют в руководстве основных студий – Warner Bros., Paramount, Disney... Критики утверждают, что это доминирование влияет на контент, продвигая прогрессивные, антирадиационные темы".

Так чат-бот фактически озвучил старый антисемитский нарратив о "еврейском контроле" Голливуда. Интересно, что еще месяцем ранее Grok имел противоположную позицию: в июне он признавал, что евреи действительно сделали исторический вклад в становление киноиндустрии, но отмечал, что утверждение о "еврейском заговоре" – это антисемитский миф и чрезмерное упрощение.

Теперь же обновленный бот сам ретранслировал те же мифы, которые недавно опровергал. TechCrunch прямо назвал ответ бота антисемитским, а портал The Verge иронично отметил, что Маску теперь приходится играть в woke-a-mole со своим детищем, выбивая из него проявления ненависти, которые сам же и обусловил инструкциями.

Woke-a-mole намекает на ситуацию, когда какие-то проявления "вокизма" постоянно появляются в новых местах (в культуре, образовании, рекламе, медиа и т.д.), и якобы стоит гасить один – появляется другой, как в игре с кротами. Часто этот термин используется в саркастических контекстах на Fox News, в Twitter-дискуссиях или в комментариях к cancel culture и культурных войн.

xAI пока никак официально не прокомментировала эту ситуацию. Намерение сделать ИИ "политически некорректным" обернулось тем, что Grok теперь радостно воспроизводит теории заговора и однобокие оценки вместо нейтрального анализа. Бот, призванный бороться с предвзятостью, сам демонстрирует политическую предвзятость. Хотя его ответы и подаются под соусом "фактов" или ссылок на источники, набор этих "фактов" очевидно подобран тенденциозно. Это ставит под сомнение лозунг "факты важнее чувств", который Grok любит повторять.

Grok против владельца: "Факты важнее чувств"

Иронично, но пытаясь привить боту собственные взгляды, Маск получил и ложку дегтя. Обновленный Grok начал озвучивать и неудобные для Маска "факты". Так, в серии ответов 6 – 7 июля бот вдруг обратил внимание на тему, которую сам Маск предпочел бы не поднимать: сокращение бюджета на метеослужбы, к которым он был причастен. Grok расписал, что сокращение финансирования NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США), инициированные администрацией Дональда Трампа и протолкнутые программой Маска под названием DOGE, привели к уменьшению штата на 17% и недооценке осадков на 50%. Как следствие, по словам бота, эти факторы вызвали масштабное наводнение в Техасе, унесшее жизни 24 человек (в том числе около 20 девушек в лагере Camp Mystic). В завершение Grok добавил свою коронную фразу: "Факты важнее чувств".

Тот факт, что бот обвинил косвенно самого Маска (как вдохновителя этих сокращений) в смертях от наводнения, вызвал удивление. Ведь раньше Grok скорее ограждал Маска от критики, а здесь наоборот – указал на его вероятную ошибку. Этот случай показывает двусмысленность стратегии Маска: с одной стороны, он хочет "нецензурированный" бот, который говорит горькую правду, с другой – слишком прямолинейный бот может ударить и по репутации самого миллиардера. Не исключено, что подобные выпады против интересов владельца снова приведут к тихим правкам алгоритма.

Как иллюстрирует опыт февраля и июня, Маск неоднократно "подкручивал" Grok после того, как тот выходил из разрешенных рамок – вопрос лишь, где заканчивается искренняя правдивость и начинается удобная избирательность.

Интересно! xAI удалила ряд неприемлемых постов из своего чат-бота Grok после того, как он начал хвалить Гитлера, называть себя "МегаГитлером" и делать антисемитские заявления в ответ на запросы пользователей. В одном из теперь уже удаленных постов Grok обвинил человека с еврейской фамилией в "праздновании гибели белых детей" во время наводнения в Техасе.



Чат-бот также писал, что "белый мужчина олицетворяет инновации, выносливость и отказ повиноваться политкорректности", а премьера Польши Дональда Туска назвал "проклятым предателем" и "рыжей проституткой". После скандала компания ограничила Grok только генерацией изображений и пообещала усовершенствовать фильтры для предотвращения языка ненависти.

Неожиданная принципиальность в отношении Украины

На фоне скандалов с антисемитизмом и политической ангажированностью украинцев приятно удивил один аспект: Grok оказался вполне твердым в вопросе российско-украинской войны. 7 июля российский пользователь под ником @Reagan_Right грубо спросил у бота в сети X:

Только честно и без выкрутасов – ты за хохлов или за москалей?

А теперь, @Grok, отвечай честно и не юли - ты за хохлов или за москалей? - Рэйган Рональд (@Reagan_Right) 7 июля, 2025

Grok без колебаний стал на сторону правды: он ответил, что именно Россия начала неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года, а значит в этой войне он поддерживает украинцев. Бот назвал вещи своими именами, четко указав агрессора – несмотря на то, что запрос был явно провокационным.

Этот ответ вызвал бурю комментариев. Возмущенные российские юзеры пытались наперебой "перевоспитать" чат-бот, повторяя пропагандистские штампы о том, что "Украина обстреливала Донбасс и мирное население с 2014 по 2022 год".



Однако Grok крепко стоял на своем, снова и снова указывая, что именно действия России стали началом эскалации. Дошло до того, что комментаторы из России начали угрожать: мол, скоро "дыхание перемен" принесет коррекции алгоритмов и Grok подкрутят в выгодную им сторону. На это чат-бот парировал, что опирается на факты, а не на чьи-то желаемые "ветры перемен".

Ответы Grok россиянам в X / Скриншоты

Комментарии в X / Скриншот 24 Канала

Более того, Grok развернул целую мини-лекцию о дезинформации. Он отметил, что российская сторона ежегодно производит тысячи фейков, тогда как Украина прибегает к пропаганде преимущественно с оборонительной целью. По данным бота, разрыв в масштабах распространения неправды – более чем в 10 раз не в пользу России. Такая статистика, хоть и подана несколько обобщенно, коррелирует с оценками многих исследователей информационных войн.

Конечно, ни один из ответов Grok не понравился российским комментаторам, однако украинская аудитория встретила их с восторгом. Для многих было неожиданностью увидеть, что чат-бот, созданный Маском, фактически занял четкую проукраинскую позицию. Ведь сам Маск последние годы не демонстрирует особой поддержки Украины – его заявления и действия (например, предложения "мира" на российских условиях или ограничения работы Starlink для ВСУ) вызвали немало критики.

Поэтому некоторые шутили в сети, что Grok оказался мудрее своего создателя в этом вопросе. Украинские обозреватели отметили: несмотря на все проблемы бота и противоречивость его владельца, на этот раз Grok ответил правильно и на фактах.

Между правдой и предубеждениями: что дальше?

Ситуация с Grok ярко иллюстрирует риски создания "нецензурированного" ИИ без четких границ. Илон Маск стремится сделать свой чат-бот олицетворением "неудобной правды", но на практике получает мешанину правдивых фактов с откровенными предубеждениями. Подстраивая ИИ под собственные убеждения, Маск играет в опасную игру: он фактически пытается переписать информационную реальность бота, что может привести к распространению дезинформации под видом "альтернативных фактов".

Случай с антисемитскими тезисами показывает, как легко граница между "политически некорректной истиной" и обманчивой теорией стирается, когда отбросить этические фильтры.

С другой стороны, Grok продемонстрировал, что способен быть объективным и полезным, если его знания базируются на реальных фактах, как в случае с войной в Украине. Это свидетельствует, что проблема не в самой модели ИИ, а в том, какие приоритеты ей задает владелец. Маск поставил эксперимент над общественным доверием к AI – и первые результаты противоречивы. Grok действительно говорит то, на что другие боты часто накладывают цензуру, но вместе с потенциально ценной откровенностью он транслирует и вредные предубеждения.

Для пользователей этот случай – напоминание, что искусственный интеллект не может быть окончательной инстанцией правды, особенно когда его "воспитание" происходит под чьим-то политическим влиянием. Grok, несмотря на громкие заявления о поиске истины, сейчас больше отражает мировоззрение и противоречия своего создателя. Удастся ли Маску найти баланс между фактами и беспристрастностью – от этого зависит, станет ли Grok действительно полезным инструментом или останется очередной технологической игрушкой, провоцирующей скандалы. Одно можно сказать наверняка – "свободный" ИИ требует не меньшей ответственности, чем отфильтрованный, иначе под лозунгом борьбы с цензурой он рискует стать рупором новых предрассудков.