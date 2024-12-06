ChatGPT Pro – самый дорогой тарифный план OpenAI, который стоит в десять раз дороже, чем существующая подписка на ChatGPT Plus, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Кому это вообще нужно?

Джейсон Вэй, член технического персонала OpenAI, заявил во время пресс-конференции, что этот тарифный план ориентирован на опытных пользователей, которые используют возможности ИИ-моделей в таких задачах, как математика, программирование и написание текстов.

Модель o1 pro, включена в эту подписку, гарантирует повышенную точность и надежность, особенно хорошо справляясь со сложными задачами в таких отраслях, как манипулирование данными, научные исследования и правовой анализ.

Интересно, что независимые эксперты отметили ее способность предоставлять стабильные результаты, превосходя предыдущие версии, такие как o1 и o1-preview.

Расширенные возможности и функционал

Для обеспечения надежности OpenAI внедрил в o1 pro функцию, которая проверяет ответы путем многократных повторных попыток, подтверждая точность только в том случае, если модель дает правильные ответы с четырех попыток подряд.

Хотя этот процесс увеличивает время ответа, пользователи получают информацию с помощью индикатора прогресса и оповещений.

Дополнительные функции, эксклюзивные для ChatGPT Pro, включают неограниченный доступ к GPT-4o и расширенный голосовой режим, который позволяет общаться в разговорном режиме. Бесплатные пользователи и пользователи с планом ChatGPT Plus тоже будут иметь доступ к этим функциям, но с определенными ограничениями.

Подписка ChatGPT будет бесплатной для определенных пользователей

OpenAI планирует предложить бесплатную подписку на ChatGPT Pro для избранных пользователей в определенных областях. Например, компания объявила о грантах для 10 медицинских исследователей в известных учреждениях, аналогичные возможности ожидаются и в других дисциплинах.

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Впрочем, в будущем стоимость обычной подписки может вырасти. New York Times сообщает, что OpenAI рассматривает возможность увеличения подписки на ChatGPT Plus до 44 долларов в месяц до 2029 года. Это связано с растущими затратами компании, в частности на инфраструктуру ИИ, зарплаты персонала и офисные расходы.

Как сообщается, OpenAI ежедневно тратит до 700 000 только на ChatGPT, несмотря на то, что в августе компания получила 300 миллионов дохода. По данным издания, годовые убытки могут достичь 5 миллиардов долларов в этом году.