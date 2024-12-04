Что известно о новом продукте

Согласно сообщению, Samsung планирует запустить свои умные очки в январе. Вероятно, это произойдет в тот же день, что и презентация новых смартфонов Galaxy S25. Интересно, что программное обеспечение, которое будет работать на очках, якобы собираются раскрыть где-то "в этом месяце", то есть в декабре, а это означает автоматический анонс нового продукта уже до конца года, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

Смотрите также Samsung готовит тонкую версию смартфона Galaxy S25, чтобы конкурировать с будущим iPhone 17 Air

Ожидается, что демонстрация в январе не будет полноценной презентацией перед окончательным выпуском. Вместо этого компания сделает небольшой тизер в виде "видео или изображения". Это похоже на то, как Samsung впервые представила умное кольцо Galaxy Ring в начале этого года: компания продемонстрировала его в конце своего мероприятия Unpacked в виде короткого тизера, который раскрывал только дизайн, но не характеристики. Мы узнали больше о кольцах только на выставке MWC в феврале, а получили готовый продукт только в июле вместе с новыми складными устройствами.

Поэтому фактический релиз очков дополненной реальности может состояться где-то во втором или третьем квартале 2025 года.

Samsung уже некоторое время работает с Google над программным обеспечением для этих очков. Обе компании впервые объявили о партнерстве еще в феврале 2023 года. Судя по заявлениям, в основу программной платформы для продукта XR ляжет операционная система Android.

Ожидается, что смарт-очки с дополненной реальностью будут иметь вид обычных солнцезащитных очков, весить около 50 граммов и использовать искусственный интеллект Google Gemini.

Функции будут включать распознавание жестов и определенную форму поддержки платежей.

Вероятнее всего, они ориентированы на повседневную практичность, а не на яркое погружение, поэтому в вопросах развлечений они точно не будут конкурировать с Apple Vision Pro.

Ранее также ходили слухи, что устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm AR1, сверхширокоугольной камерой Sony IMX681 на 12 мегапикселей и аккумулятором на 155 миллиампер-часов. В целом это та же самая лига, что и очки от Ray-Ban и Meta.

Предположительно, презентация смартфонов и очков пройдет 22 января. Цена пока неизвестна.