Що відомо про новий продукт

Згідно з повідомленням, Samsung планує запустити свої розумні окуляри в січні. Ймовірно, це станеться в той же день, що й презентація нових смартфонів Galaxy S25. Цікаво, що програмне забезпечення, яке працюватиме на окулярах, нібито збираються розкрити десь "цього місяця", тобто в грудні, а це означає автоматичний анонс нового продукту вже до кінця року, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Очікується, що демонстрація в січні не буде повноцінною презентацією перед остаточним випуском. Натомість компанія зробить невеликий тизер у вигляді "відео або зображення". Це схоже на те, як Samsung уперше представила розумний перстень Galaxy Ring на початку цього року: компанія продемонструвала його наприкінці свого заходу Unpacked у вигляді короткого тизера, який розкривав лише дизайн, але не характеристики. Ми дізналися більше про персні лише на виставці MWC у лютому, а отримали готовий продукт аж у липні разом з новими складаними пристроями.

Тож фактичний реліз окулярів доповненої реальності може відбутися десь у другому чи третьому кварталі 2025 року.

Samsung уже деякий час працює з Google над програмним забезпеченням для цих окулярів. Обидві компанії вперше оголосили про партнерство ще в лютому 2023 року. Судячи з заяв, в основу програмної платформи для продукту XR ляже операційна система Android.

Очікується, що смарт-окуляри з доповненою реальністю матимуть вигляд звичайних сонцезахисних окулярів, важитимуть близько 50 грамів і використовуватимуть штучний інтелект Google Gemini.

Функції включатимуть розпізнавання жестів і певну форму підтримки платежів.

Найімовірніше, вони орієнтовані на повсякденну практичність, а не на яскраве занурення, тож у питаннях розваг вони точно не конкуруватимуть з Apple Vision Pro.

Раніше також ходили чутки, що пристрій буде оснащений чипсетом Qualcomm AR1, надширококутною камерою Sony IMX681 на 12 мегапікселів та акумулятором на 155 міліампер-годин. В цілому це та ж сама ліга, що й окуляри від Ray-Ban і Meta.

Імовірно, презентація смартфонів та окулярів пройде 22 січня. Ціна поки невідома.