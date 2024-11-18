Як це буде

Деякий час тому ми почули, що "ультратонкий" iPhone від Apple позиціонуватиметься як дорога флагманська модель компанії, але вона матиме чимало відмінностей від моделей "Pro", які свідчать про протилежне. Наприклад, планується, що пристрій буде оснащений камерою з лише одним об'єктивом. Попри це він все одно може бути дорожчим, ніж 17 Pro, оскільки матиме якісь нові унікальні технології, завдяки яким він і буде таким тонким. Samsung працює над конкурентом у своїй лінійці Galaxy S25, але подробиць про його дизайн на даному етапі небагато, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

Дивіться також Цей смартфон отримав величезну батарею на 7050 міліампер-годин

Поки що таємничий пристрій Samsung проходить під модельним номером SM-S937. Номери моделей Galaxy S25, S25 Plus і S25 Ultra вже відомі, а цей новий номер моделі не відповідає жодному з них.

Невідомо, якою буде товщина корпусу в цій версії Galaxy S25, але, наприклад, Galaxy S24 та S24+ мали товщину 7,6 міліметра, згідно з офіційними характеристиками. Це означає, що новинка має бути хоча би 5 міліметрів, щоб дійсно зацікавити користувачів. Оскільки якщо різниця складатиме всього міліметр, навряд чи хтось побачить для себе якісь переваги.

Варто зазначити, що Samsung тут значно випередить Apple, оскільки корейці випускають свої смартфони на початку року (як правило, у січні), а американці – восени.

Жодних рендерів Galaxy S25 "Slim" чи iPhone 17 "Air" наразі немає.