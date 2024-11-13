Виробник смартфонів RedMagic походить з Китаю. Це дочірній бренд компанії Nubia Technology, яка раніше була частиною китайської корпорації ZTE, але стала незалежним брендом у 2015 році. RedMagic спеціалізується на створенні виключно ігрових смартфонів із потужними характеристиками та інноваційними рішеннями для мобільного геймінгу. Саме таким і повинен бути RedMagic 10 Pro, повідомляє 24 Канал з посиланням на NeoWin.
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Перші деталі
Компанія обіцяє, що смартфон, попри свої характеристики й потужність, буде таким же тонким, як і його попередник: він зберіг товщину 8,9 міліметра. У цей корпус змогли втиснути батарею на 7050 міліампер-годин, що на 550 міліампер-годин більше, ніж у RedMagic 9 Pro.
RedMagic називає цю нову батарею "Bull Demon King". Компанія згадала про три технології, які вона використовувала для її створення:
- Тунельна технологія ETT.
- Кремнієво-вуглецеві батареї з негативним електродом наступного покоління.
- Штучне керування живленням Magic Cube AI.
Поки що ми не маємо пояснень щодо того, як саме працює кожна з цих технологій і за що відповідає в загальній картині.
Рекламне зображення смартфона RedMagic 10 Pro / Фото RedMagic
- Смартфон працюватиме на новому Snapdragon 8 Elite, який, як очікується, покращить ігровий досвід.
- Він також матиме дуже тонкі рамки й високе співвідношення екрана, як можна побачити на продемонстрованих рендерах.
- Дисплей зможе оновлюватись із частотою 144 герци.
- Вирізу для селфі-камери не буде, оскільки компанія вирішила розмістити камеру під дисплеєм, щоб не відволікати користувачів від ігор і не "зїдати" корисну площу екрана.
- Дизайн багато в чому нагадує RedMagic 9 Pro. Передня і задня панелі телефону будуть пласкими, з пласкою рамкою по всьому периметру. Задня панель багато в чому нагадує смартфони Nothing, ніби пропонуючи подивитися, що знаходиться всередині під прозорою кришкою.
- Корпус також має на правій грані спеціальну виїмку для того, щоб ви могли просунути туди щось на кшталт браслета, мотузки чи стрічки і носити смартфон на руці, як це було в епоху, коли актуальними були кнопкові телефони.
- На задній панелі пристрою буде розміщено потрійну камеру.
RedMagic 10 Pro буде доступний у чотирьох колірних варіантах. Повідомляється, що будуть також версії Pro+ та Ultra, але вони ще не підтверджені компанією.
Що стосується глобального релізу, то його дата наразі невідома. Зазначимо, що смартфони RedMagic продаються в Україні, тож і цей цілком може з'явитися в списках котрогось із інтернет-магазинів. Інше питання – чи варто зараз купувати китайські товари.