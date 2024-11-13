Производитель смартфонов RedMagic происходит из Китая. Это дочерний бренд компании Nubia Technology, которая ранее была частью китайской корпорации ZTE, но стала независимым брендом в 2015 году. RedMagic специализируется на создании исключительно игровых смартфонов с мощными характеристиками и инновационными решениями для мобильного гейминга. Именно таким и должен быть RedMagic 10 Pro, сообщает 24 Канал со ссылкой на NeoWin.

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Первые детали

Компания обещает, что смартфон, несмотря на свои характеристики и мощность, будет таким же тонким, как и его предшественник: он сохранил толщину 8,9 миллиметра. В этот корпус смогли втиснуть батарею на 7050 миллиампер-часов, что на 550 миллиампер-часов больше, чем у RedMagic 9 Pro.

RedMagic называет эту новую батарею "Bull Demon King". Компания упомянула о трех технологиях, которые она использовала для ее создания:

Туннельная технология ETT.

Кремниево-углеродные батареи с отрицательным электродом следующего поколения.

Искусственное управление питанием Magic Cube AI.

Пока мы не имеем объяснений относительно того, как именно работает каждая из этих технологий и за что отвечает в общей картине.



Рекламное изображение смартфона RedMagic 10 Pro / Фото RedMagic

Смартфон будет работать на новом Snapdragon 8 Elite, который, как ожидается, улучшит игровой опыт.

Он также будет иметь очень тонкие рамки и высокое соотношение экрана, как можно увидеть на продемонстрированных рендерах.

Дисплей сможет обновляться с частотой 144 герца.

Выреза для селфи-камеры не будет, поскольку компания решила разместить камеру под дисплеем, чтобы не отвлекать пользователей от игр и не "съедать" полезную площадь экрана.

Дизайн во многом напоминает RedMagic 9 Pro. Передняя и задняя панели телефона будут плоскими, с плоской рамкой по всему периметру. Задняя панель во многом напоминает смартфоны Nothing, будто предлагая посмотреть, что находится внутри под прозрачной крышкой.

Корпус также имеет на правой грани специальную выемку для того, чтобы вы могли просунуть туда что-то вроде браслета, веревки или ленты и носить смартфон на руке, как это было в эпоху, когда актуальными были кнопочные телефоны.

На задней панели устройства будет размещена тройная камера.

RedMagic 10 Pro будет доступен в четырех цветовых вариантах. Сообщается, что будут также версии Pro+ и Ultra, но они еще не подтверждены компанией.

Что касается глобального релиза, то его дата пока неизвестна. Отметим, что смартфоны RedMagic продаются в Украине, поэтому и этот вполне может появиться в списках какого-то из интернет-магазинов. Другой вопрос – стоит ли сейчас покупать китайские товары.