Як саме ChatGPT допомагатиме у навчанні?

Нова функція, що отримала назву Study Together ("Навчаємося разом"), є не новою моделлю штучного інтелекту, а радше вдосконаленим форматом взаємодії з користувачем. На відміну від стандартних відповідей, цей інструмент пропонує покрокові інструкції для вивчення будь-якого матеріалу. Він допомагає розбирати складні завдання за допомогою простих та зрозумілих пояснень, пише 24 Канал з посиланням на BleepingComputer.

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Користувачі зможуть не лише отримувати допомогу з домашніми завданнями, а й готуватися до іспитів та перевіряти свої знання за допомогою тестів на будь-яку тему. Функція діє як віртуальний репетитор, який ставить уточнювальні запитання та направляє процес навчання, а не просто надає готові відповіді.

Деякі користувачі, що вже отримали доступ до тестування, порівнюють цей режим із повноцінними заняттями в школі чи університеті, які включають включати таймери, підказки та міні-вікторини для кращого засвоєння інформації.

Цей крок є частиною широкої стратегії OpenAI щодо інтеграції штучного інтелекту в освітній процес, що також включає запуск версії ChatGPT Edu для університетів. Конкуренти, такі як Google з його проєктами LearnLM та NotebookLM, також працюють над подібними освітніми інструментами, що свідчить про зростання ринку онлайн-освіти за допомогою штучного інтелекту.

Очікується, що функція Study Together стане доступною для всіх користувачів найближчими днями.