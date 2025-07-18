Як працює ChatGPT Agent?
Новий інструмент, що отримав назву ChatGPT Agent, є найсміливішою спробою OpenAI перетворити свій флагманський продукт на повноцінного агента, який не просто відповідає на запити, а й виконує конкретні дії без вашого втручання. Він поєднує в собі можливості попередніх розробок компанії: Operator, який вмів переглядати сайти й виконувати завдання, та Deep Research, що спеціалізувався на аналізі великих обсягів інформації, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
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Користувачі можуть активувати нового помічника через меню інструментів у ChatGPT, обравши "режим агента". Після цього можна давати йому завдання звичайною мовою. Наприклад, агент може самостійно переглядати сайти, натискати на кнопки та посилання, пропонувати користувачеві вхід в обліковий запис, виконувати аналіз, генерувати презентації та електронні таблиці, працювати з календарем і виконувати код.
Для виконання завдань агент використовує власний набір інструментів у віртуальному середовищі:
- візуальний та текстовий браузери;
- термінал для виконання коду;
- прямий доступ до API;
- конектори ChatGPT для підключення до сторонніх додатків, як-от Gmail чи GitHub.
Під час роботи агента користувач бачить на екрані повний опис його дій і в будь-який момент може втрутитися в процес, зупинити його або перебрати керування на себе.
За даними OpenAI, новий агент демонструє чудові результати в тестах, що вимірюють здатність до вебпошуку та виконання реальних завдань:
- Останній іспит людства: агент ChatGPT набирає новий прохідний бал на рівні 44,4. Результат є приблизно вдвічі кращим, ніж у o3 та o4-mini від OpenAI. Це досить складний тест, який пропонує тисячу питань з більш ніж ста предметів.
- У FrontierMath, одному з найскладніших відомих математичних бенчмарків агент ChatGPT набирає 27,4%, коли має доступ до інструментів, таких як термінал для виконання коду. Попередній найсучасніший бал отримав o4-mini, який набрав лише 6,3%.
- Внутрішній тест OpenAI, який оцінює продуктивність моделі на складних, економічно цінних завданнях, пов'язаних із знаннями: результати агента ChatGPT порівнянні або кращі за результати людей приблизно в половині випадків.
- DSBench: агент ChatGPT значно перевершує людську продуктивність у завданнях з науки про дані.
- SpreadsheetBench: агент ChatGPT набирає 45,5%, порівняно з 20,0% у Copilot.
Демонстрація роботи ChatGPT Agent: відео
Що з питань безпеки?
OpenAI зазначає, що розробляла агента ChatGPT з урахуванням безпеки, головним чином тому, що продукт має деякі нові можливості, які можуть зробити його більш небезпечним у руках зловмисників. Компанія раніше вже попереджала, що агентні моделі можуть мати більш небезпечні можливості.
У звіті OpenAI зазначає, що визначила цю модель як "високофункціональну" в галузі біологічної та хімічної зброї й здатну "посилити існуючі шляхи заподіяння серйозної шкоди". OpenAI зазначає, що не має прямих доказів цього, але вирішила вжити запобіжних заходів і активувати нові засоби захисту для зменшення цих ризиків.
Нові заходи безпеки для агента ChatGPT включають моніторинг, який працює в режимі реального часу під час взаємодії користувачів з продуктом. OpenAI заявляє, що цей моніторинг запускає класифікатор для кожного запиту, введеного в агента ChatGPT, визначаючи, чи пов'язаний запит з небезпекою. Якщо так, запускається другий монітор, який визначає, чи може вміст запиту і відповіді бути використаний для створення біологічної загрози.
OpenAI також заявляє, що вимкнула функцію пам'яті ChatGPT для цього агента, щоб запобігти зловживанню. В інших частинах ChatGPT функція пам'яті OpenAI дозволяє чат-боту посилатися на інформацію з попередніх чатів користувачів. Однак OpenAI заявляє, що зловмисники можуть використовувати цю функцію в агенті ChatGPT для викрадення конфіденційних даних за допомогою атак з введенням запитів. Але компанія не виключає, що колись поверне цю можливість, якщо знайде безпечніший спосіб її використання.
Доступність
- Новий інструмент уже доступний для користувачів ChatGPT Pro.
- Підписники планів Plus і Team отримають до нього доступ протягом кількох днів.
- Користувачі тарифів Enterprise та Education – у найближчі тижні.
- Для Pro-користувачів встановлено ліміт у 400 повідомлень на місяць, для інших платних планів – 40.
- Додатковий час роботи з агентом можна буде придбати окремо.