Как именно ChatGPT будет помогать в обучении?

Новая функция, получившая название Study Together ("Учимся вместе"), является не новой моделью искусственного интеллекта, а скорее усовершенствованным форматом взаимодействия с пользователем. В отличие от стандартных ответов, этот инструмент предлагает пошаговые инструкции для изучения любого материала. Он помогает разбирать сложные задачи с помощью простых и понятных объяснений, пишет 24 Канал со ссылкой на BleepingComputer.

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Пользователи смогут не только получать помощь с домашними заданиями, но и готовиться к экзаменам и проверять свои знания с помощью тестов на любую тему. Функция действует как виртуальный репетитор, который задает уточняющие вопросы и направляет процесс обучения, а не просто предоставляет готовые ответы.

Некоторые пользователи, что уже получили доступ к тестированию, сравнивают этот режим с полноценными занятиями в школе или университете, которые включают включать таймеры, подсказки и мини-викторины для лучшего усвоения информации.

Этот шаг является частью широкой стратегии OpenAI по интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс, что также включает запуск версии ChatGPT Edu для университетов. Конкуренты, такие как Google с его проектами LearnLM и NotebookLM, также работают над подобными образовательными инструментами, что свидетельствует о росте рынка онлайн-образования с помощью искусственного интеллекта.

Ожидается, что функция Study Together станет доступной для всех пользователей в ближайшие дни.