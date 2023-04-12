Google знову оштрафували: цього разу на 32 мільйони за спробу витіснити конкурента

Південна Корея оштрафувала Google на 32 мільйони доларів за спробу витіснення конкурента з ринку мобільних застосунків. Йдеться про південнокорейську платформу One Store.

Google оштрафували за спробу витіснення конкурента

Комісія зі справедливої торгівлі Південної Кореї (KFTC) оштрафувала Google на 42,1 мільярда вон, або 32 мільйонів, оскільки компанія просила південнокорейських розробників випускати ігри ексклюзивно в обмін на їхнє просування за кордоном.

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Йдеться про південнокорейських розробників NCSoft та Netmarble, а також китайські компанії, які повинні були випускати нові через магазин Play Store.

Розміщення ігор у топі Google розглядалося як один із найважливіших факторів успіху зарубіжної експансії південнокорейських компаній, зазначила KFTC.

Google заперечує пропозицію будь-яких вигод розробникам, які розповсюджують ігри лише через її магазин.

Ринок мобільних додатків Південної Кореї / Інфографіка Bloomberg

Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує надання переваг розробникам, які розміщують свої програми лише в Google Play.