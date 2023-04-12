Google оштрафували за спробу витіснення конкурента
Комісія зі справедливої торгівлі Південної Кореї (KFTC) оштрафувала Google на 42,1 мільярда вон, або 32 мільйонів, оскільки компанія просила південнокорейських розробників випускати ігри ексклюзивно в обмін на їхнє просування за кордоном.
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Йдеться про південнокорейських розробників NCSoft та Netmarble, а також китайські компанії, які повинні були випускати нові через магазин Play Store.
Розміщення ігор у топі Google розглядалося як один із найважливіших факторів успіху зарубіжної експансії південнокорейських компаній, зазначила KFTC.
Google заперечує пропозицію будь-яких вигод розробникам, які розповсюджують ігри лише через її магазин.
Ринок мобільних додатків Південної Кореї / Інфографіка Bloomberg