Google оштрафували за спробу витіснення конкурента

Комісія зі справедливої торгівлі Південної Кореї (KFTC) оштрафувала Google на 42,1 мільярда вон, або 32 мільйонів, оскільки компанія просила південнокорейських розробників випускати ігри ексклюзивно в обмін на їхнє просування за кордоном.

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Йдеться про південнокорейських розробників NCSoft та Netmarble, а також китайські компанії, які повинні були випускати нові через магазин Play Store.

Розміщення ігор у топі Google розглядалося як один із найважливіших факторів успіху зарубіжної експансії південнокорейських компаній, зазначила KFTC.

Google заперечує пропозицію будь-яких вигод розробникам, які розповсюджують ігри лише через її магазин.

Ринок мобільних додатків Південної Кореї / Інфографіка Bloomberg

Зверніть увагу! Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує надання переваг розробникам, які розміщують свої програми лише в Google Play.