Google оштрафовали за попытку вытеснения конкурента

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) оштрафовала Google на 42,1 миллиарда вон, или 32 миллиона, поскольку компания просила южнокорейских разработчиков выпускать игры эксклюзивно в обмен на их продвижение за рубежом.

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Речь идет о южнокорейских разработчиках NCSoft и Netmarble, а также китайских компаниях, которые должны были выпускать новые через магазин Play Store.

Размещение игр в топе Google рассматривалось как один из важнейших факторов успеха зарубежной экспансии южнокорейских компаний, отметила KFTC.

Google отрицает предложение каких-либо выгод разработчикам, которые распространяют игры только через его магазин.

Рынок мобильных приложений Южной Кореи / Инфографика Bloomberg

Обратите внимание! Google, которая контролирует примерно три четверти корейского рынка мобильных приложений, отрицает предпочтение разработчикам, размещающим свои программы только в Google Play.